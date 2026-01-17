為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    大幅調降中製電動車關稅 加拿大總理卡尼：中國比川普「更可預測」

    2026/01/17 20:59 即時新聞／綜合報導
    加拿大總理馬克‧卡尼（左）在北京人民大會堂會見中國國家主席習近平。 （美聯社）

    加拿大總理馬克‧卡尼（左）在北京人民大會堂會見中國國家主席習近平。 （美聯社）

    加拿大總理卡尼（Mark Carney）週五宣布與中國達成重大貿易協議，將大幅調降對中製電動車的關稅，以換取中方放寬對加國農產品的報復性限制。卡尼直言必須「接受世界的現狀，而非我們所期望的樣子」，並指出相較於川普政府治下的美國，與北京的關係顯得「更具可預測性」。

    《BBC》報導，新協議中加拿大將把原本比照美國徵收的100%中製電動車關稅，大幅降至6.1%，初期配額為每年4.9萬輛。作為回報，中國承諾在3月前將加拿大芥花籽的關稅從現行的84%調降至15%左右，並取消對龍蝦、螃蟹及豌豆等產品的報復性關稅。

    這項變動在加國境內引發強烈兩極反應。薩斯喀徹溫省省長莫伊（Scott Moe）對此表示熱烈歡迎，認為這將為長期受關稅打擊的農民提供急需的救濟。然而，汽車產業重鎮安大略省的省長福特（Doug Ford）則痛批，卡尼政府正在引進大量廉價中製車，這將嚴重傷害加國經濟並導致汽車製造業面臨失業危機。麥基爾大學（McGill University）學者估計，此舉將使中製電動車迅速佔領加國約10%的市場份額，對特斯拉（Tesla）等美系車廠構成直接壓力。

    卡尼在記者會上強調，世界秩序已經改變，加拿大不能只是坐等美國的裁決。他指出，過去一年來川普對加國金屬與汽車產業施加關稅，並威脅撕毀《美墨加協定》，使得美加經貿關係充滿不確定性。卡尼認為，與中國達成協議是基於戰略性與務實性的考慮，目的在於為 2026 年可能失去美國貿易協定的最壞情況做準備。

    專家分析指出，這代表加國已意識到北約與北美貿易結構的脆弱性。雖然卡尼曾在去年稱中國為「最大的安全威脅」，但面對國內經濟下行與美方施壓，他顯然選擇了另一種現實主義路徑。他同時期待這項協議能促使中國增加對加國汽車工業的投資，儘管目前尚無具體承諾。

    美方的反應則顯得錯綜複雜。美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）受訪時稱該協議「有問題」，並警告加拿大未來可能會對此感到後悔。然而，有趣的是，美國總統川普卻持正面態度，稱「若能與中國達成協議是件好事」。川普本身也計畫於 4 月訪問北京，其反覆的立場增加了加國在美中角力間操作的難度。

    隨著《美墨加協定》即將進入強制審核期，加拿大此舉無疑是在外交博弈中增加談判籌碼。卡尼政府能否在引進廉價中製電動車滿足消費者的同時，又不觸怒鄰邦美國並守住國內工業基地，將是未來兩年加國外交的最大考驗。

