川普公布加薩和平理事會成員 前英相布萊爾入列

長期關注以巴問題的前英相布萊爾（中），獲川普欽點加入加薩和平理事會。（法新社）

美國總統川普15日正式宣布「加薩和平理事會」成立，並在16日公布主要成員名單，由川普擔任主席，並納入多位美國與國際政商要員，包括美國國務卿魯比歐、川普女婿庫希納、英國前首相布萊爾（Tony Blair）等7人。這個國際臨時治理機構，旨在落實去年10月生效的以色列與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」停火計畫，負責在過渡期間監督加薩走廊行政、重建及去軍事化進程。

白宮聲明指出，創始理事會成員為魯比歐、庫希納、布萊爾、川普中東特使魏科夫、副國家安全顧問嘉布瑞爾（Robert Gabriel）、世界銀行總裁彭安杰（Ajay Banga）及阿波羅全球管理公司執行長羅旺（Marc Rowan），未來數週將公布更多成員。

請繼續往下閱讀...

白宮表示，和平理事會將著手處理「治理能力建設、區域關係、重建、吸引投資、大規模融資和資本動員」等議題。房地產開發商出身的川普，曾設想將飽受戰火蹂躪的加薩走廊打造成「中東蔚藍海岸」，也不再呼籲強行驅逐加薩居民。

在理事會成員中，布萊爾在中東地區是一位頗具爭議的人物，因為他在2003年入侵伊拉克事件中所扮演的角色。布萊爾2007年卸下英相職務後，擔任「中東四方機制」（聯合國、歐盟、美國和俄羅斯）的代表，多年來一直專注於以巴問題。川普去年曾表示，他希望確保布萊爾是「各方都能接受的選擇」。

川普16日也認命美國少將傑佛斯（Jasper Jeffers）出任加薩「國際穩定部隊」指揮官，該部隊的任務是維護加薩的安全，並訓練一支新的警察部隊來接替哈瑪斯。傑佛斯先前在美國中央司令部特種作戰司令部任職，他曾在2024年底被任命負責監督黎巴嫩和以色列之間的停火協議。不過，白宮尚未回應美軍是否會參與該部隊運作。

此外，不久前宣布成立的巴勒斯坦15人技術官僚委員會，負責管理戰後加薩的日常治理。生於加薩、曾任巴勒斯坦自治政府副部長的沙斯（Ali Shaath），將執掌該委員會。沙斯是來自加薩的工程師，也是巴勒斯坦自治政府的前官員。他承諾將迅速著手改善加薩現狀，預計重建和復原工作將耗時約三年，並計畫率先處理包括住所在內的迫切需求，「巴勒斯坦人民一直期盼該委員會的成立能夠拯救他們」。

儘管白宮宣布，加薩計畫已進入第2階段，即從執行停火協議轉向解除哈馬斯的武裝，但以色列軍方16日仍表示，為回應停火協議遭到「公然違反」，再次對加薩地帶發動空襲。該計畫因援助短缺與暴力情事頻傳而蒙上陰影，哈瑪斯也拒絕公開承諾全面解除武裝，這正是以色列堅持不容談判的要求。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法