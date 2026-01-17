共軍通報美國2艘軍艦穿越台海 川習會後首次

圖為2021年3月10日，美國海軍飛彈驅逐艦芬恩號（USS John Finn）穿越台灣海峽。（美國海軍提供）

台美關稅談判剛達成協議，共軍東部戰區今天通報，兩艘美國軍艦16至17日穿越台灣海峽，東部戰區組織海空兵力對美艦全程跟監警戒。這是去年10月30日「川習會」後，美軍艦首次穿越台海。

共軍東部戰區微信公眾號晚間發布，東部戰區新聞發言人徐承華表示，1月16日至17日，美軍飛彈驅逐艦芬恩號（USS John Finn）、海軍測量船瑪麗西爾斯號（USNS Mary Sears）過航台灣海峽。東部戰區組織海空兵力對美艦過航行動全程跟監警戒，有效應對處置。「戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。」

請繼續往下閱讀...

這是美國總統川普（Donald Trump）去年1月上任後，美國軍艦第4次穿越台灣海峽。不過與前3次相比，共軍今天未對美軍行動做出批評。

2025年2月10日至12日，美軍驅逐艦強生號（USS Ralph Johnson）、海洋測量船鮑迪奇號（USNS Bowditch）穿越台灣海峽。當時，共軍批評「美方行徑傳遞錯誤訊號、增加安全風險」。

2025年4月23日，美國飛彈驅逐艦勞倫斯號（USS William P. Lawrence）穿越台灣海峽，共軍東部戰區批評美方公開炒作，稱「美有關言論顛倒是非、曲解法理、混淆視聽，誤導國際認知」。

2025年9月12日，美國驅逐艦希金斯號（USS Higgins）與英國巡防艦里契蒙號（HMS Richmond）穿越台灣海峽，共軍東部戰區批此舉為「滋擾挑釁」，稱「美方、英方行徑傳遞錯誤訊號，破壞台海和平穩定」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法