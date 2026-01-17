「讓美國再度偉大」川粉聚集地!費城川普商店月底收攤

川普遭槍擊後振臂照的旗幟，就掛在「川普商店」招牌上。（美聯社）

由於銷售額下滑再加上無法再選總統，位於美國賓州費城郊區、2024年美國總統大選競選期間一度成為「讓美國再度偉大」（MAGA）支持者聚集地的「川普商店」（The Trump Store），將於本月31日結束營業。

「川普商店」位於費城郊區白克斯郡（Bucks County）賓沙林鎮（Bensalem）的1座小型購物商場，招牌上除了有全以大寫字母書寫的店名，還有川普總統抱著美國國旗的照片；店內面積雖僅800平方英尺（約22坪），但各式川普相關商品從帽子、旗幟、T恤到手錶應有盡有，過去6年來吸引全美各地無數MAGA粉絲前來朝聖。

如今，「川普商店」老闆、自稱從上世紀1980年代起就是「川粉」的多馬尼科（Mike Domanic）說，儘管開店6年來生意一直不錯，但是時候該放下了，「他（川普）不會再選（總統）」。根據美國憲法的規定，川普在目前的總統任期屆滿後，無法尋求連任。多馬尼科說，該店營業額隨川普參選或有相關新聞而飆升，但既然川普之後不會再選，銷量便下滑。

56歲的多馬尼科回憶，他在2020年2月川普準備尋求連任時開店，當時盛況空前，店外大排長龍，第1週就把商品賣光，此後每天也能熱銷2、300件商品；川普尋求回鍋白宮的2024年總統大選投票前的幾個月，他每天也能賣出約100件商品；相較之下，在他做出本月底歇業的決定時，每天大概只賣出佔熱銷期零頭的約30件商品。

「川普商店」對MAGA支持者極具吸引力，許多同道中人在2024年美國總統大選前夕，曾在該店停車場舉行挺川集會。該店老顧客墨菲（Bobbie Murphy）就說，「川普商店」是1個能讓川粉在此唱歌跳舞讚美川普的地方，也打響小鎮賓沙林的名號，吸引來自四面八方的群眾齊聚一堂。墨菲還大讚川普目光遠大，川粉望塵莫及。

美國麻省理工學院（MIT）政治學教授、MIT政治實驗研究實驗室主任貝林斯基（Adam Berinsky）說，「川普商店」歇業不該被視為川普基本盤鬆動之兆，因為即便川普不受一般大眾歡迎，其鐵粉依然死忠跟隨。

賓州大學傳播學副教授萊爾克斯（Yphtach Lelkes）也說，川普忠粉不太可能棄川普而去；銷售下滑可能僅顯示，川普的路人粉的熱情下滑，開始會對公開佩戴MAGA帽子三思而行；因為當眾挺川普非僅事涉個人信念，還關乎自認的他人信念；因此身為川粉若發現身邊人愈來愈不喜歡川普，繼續戴川普帽穿川普衣公告自己挺川，就更冒險了。

此前已有數家專門販售川普服飾的商店歇業或宣布即將歇業，包括1家位於麻薩諸塞州伊斯頓（Easton）、開業近10年的川普商店，以及1家位於康乃狄格州弗農（Vernon）、將於19日歇業的川普商店。

「川普商店」販售各式川普T恤。（美聯社）

川普依法無法在2028年競選連任，但「川普商店」仍可看到相關商品。（美聯社）

