新加坡掃蕩電子煙祭「鞭刑」學生被抓到退學

新加坡2018年起全面禁止電子煙。（法新社）

新加坡政府近年全面宣戰電子煙，對含麻醉藥成分的新型電子煙「K-pods」零容忍。總理黃循財說，電子煙已演變為嚴重的毒品問題，政府祭出包括最高1萬新幣罰款、入獄、強制戒毒甚至15下鞭刑等重懲。

據《BBC》報導，新加坡2018年起全面禁止電子煙，地下黑市依然活躍。近年來，名為「K-pods」的產品流入市場，添加麻醉劑「依托咪酯」（etomidate），吸食後會產生類似K他命的麻痺感。網路流傳多段青少年在公共場所昏迷或行為異常的「喪屍」影片，引發社會恐慌。去年7月的隨機抽檢顯示，被查獲的電子煙中竟有3分之1含有「依托咪酯」。

總理黃循財發出嚴厲警告，直言電子煙僅是「載體」，真正的威脅在於內容物，未來可能出現更強烈、更危險的毒品。為此，新加坡政府將電子煙定位為「毒品問題」，去年9月修法提升刑責。

根據新規定，違法吸食電子煙者不僅面臨高額罰款，還可能被送往國家戒毒中心。針對賣家及走私含有毒品成分電子煙的人員，最高可判處20年徒刑及15下鞭刑；學生若在校內被抓到，同樣面臨停學、退學甚至鞭刑。

儘管有使用者批評政府「管太多」，認為應給予成人選擇權，憂心禁令反而促使黑市產品極端化，但新加坡學界對此多持肯定態度。新加坡國防大學公共衛生學院院長張毅穎（Teo Yik Ying）指出，完全禁止能有效遏止問題擴散，若選擇合法化，反而會因創造龐大消費市場而加劇非法貿易。新加坡衛生部強調，絕不能因少數人的非法行為，就讓具成癮性的有害物質轉向合法化。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

