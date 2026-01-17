言語羞辱還威脅「剖腹」謝罪 橫濱市長涉職場霸凌致歉

日本橫濱市長山中竹春。（歐新社）

日本橫濱市長山中竹春（Takeharu Yamanaka）近日深陷職場霸凌醜聞。橫濱市人事處長久保田淳（Jun Kubota）罕見公開控訴，市長長期對部屬言語羞辱，包括辱罵「笨蛋」、「人渣」，甚至在國際會議申辦受挫時，威脅對方應「剖腹」謝罪。山中竹春起初予以否認，但在排山倒海的壓力下，於週五正式公開致歉，承認曾發表部分冒犯性言論，並承諾深刻反省。

據《BBC》報導，橫濱市人事處長久保田淳週四召開記者會，控訴山中竹春市長長期對公務人員實施「權力騷擾」。久保田指出，市長在處理公務與人事評估時，頻繁使用貶損人格的詞彙，除了「愚蠢」、「無用」等話語貶低部屬能力。

請繼續往下閱讀...

此外久保田特別指出，市長曾針對一項國際會議的申辦案，威脅若未能成功，自己就必須用「剖腹」來負責。此外，市長還被控針對同僚的體態發表歧視性言論，並將部屬比擬為動物。久保田強調，市長的言論已造成員工極大的心理負擔與恐懼。

面對排山倒海的輿論，山中竹春原本在個人網站發表聲明否認所有指控，但在週五的公開場合中態度轉向。他坦承確實曾對部屬說過「笨蛋」、「人渣」等語，並對此道歉，表示：「我對於人事處長所承受的心理負擔感到萬分抱歉，將以此為戒，未來會更加謹言慎行。」

不過，山中市長仍堅決否認曾對員工長相進行羞辱或嘲諷，並表示相關爭議言論，是在人事評估討論的過程中產生的。目前橫濱市政府已研議由副市長監督展開第三方獨立調查，山中亦承諾若正式調查啟動，將會誠實配合所有程序。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法