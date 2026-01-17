捍衛示威者！ 庫德族民兵「宣戰」伊朗政府 重創革命衛隊

長期駐紮於伊拉克北部的伊朗庫德族分離主義組織「庫德斯坦自由黨」（PAK）週四證實，為報復德黑蘭政府血腥鎮壓示威，K已對伊朗革命衛隊發動多起攻擊。（歐新社）

長期駐紮伊拉克北部的伊朗庫德族分離主義組織「庫德斯坦自由黨」（PAK）週四證實，為報復德黑蘭政府血腥鎮壓國內抗爭，已對伊朗革命衛隊（IRGC）發動多起攻擊。PAK聲稱，已在伊朗境內多地重創政府軍。這也或許標誌著伊朗國內動盪，正從示威從轉向軍事對抗。

《美聯社》報導，庫德斯坦自由黨武裝部門「庫德斯坦國民軍」代表拉法蒂（Jwansher Rafati）在伊拉克庫德區首府艾比爾（Irbil）受訪說，PAK目睹伊朗革命衛隊直接對手無寸鐵的示威者開槍時，就決定發動武裝行動。拉法蒂指出，PAK戰士已在伊朗西部伊拉姆省（Ilam）、克爾曼沙赫省（Kermanshah）等地發動伏擊，對政府軍造成「顯著損害」。

這是這輪抗爭爆發以來，首次有反對派武裝組織公開宣布揮軍攻擊伊朗。拉法蒂說，攻擊由伊朗境內的潛伏小組發動，而非跨越邊境出擊，但他也坦言，PAK已做好準備應對伊朗可能對其伊拉克基地發動的跨境轟炸。

伊朗官方媒體持強硬態度，多次將示威者形容為受到美國、以色列支持的「恐怖分子」，播放影片指控身著庫德族傳統服裝的男子在西部邊境開槍。伊朗「塔斯尼姆通訊社」（Tasnim）指出，包括PAK在內的庫德族團體已從「心理戰」過渡到「實戰階段」，這些團體積極煽動國內動亂。

此外，另一組織「庫德斯坦自由生活黨」（PJAK）也傳出在克爾曼沙赫省擊殺8名革命衛隊成員。

