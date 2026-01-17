為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    修復札波羅熱核電廠備用電力線 烏俄罕見同意局部停火

    2026/01/17 17:36 編譯管淑平／綜合報導
    烏國總統府2024年8月提供影片顯示，札波羅熱核電廠一座冷卻塔起火。（法新社檔案照）

    烏國總統府2024年8月提供影片顯示，札波羅熱核電廠一座冷卻塔起火。（法新社檔案照）

    在國際力促和談下，仍持續不休的俄羅斯侵略烏克蘭戰爭，雙方16日罕見同意局部停火，以利烏國南部札波羅熱核電廠，修復僅存的一條備用電力線。

    《法新社》、《路透》16日報導，聯合國核子事務監督機構「國際原子能總署」（IAEA）16日表示，烏、俄雙方已同意局部停火，將在「未來數日內」開始修復這條1月2日，因軍事行動受損後中斷的備用電力線路。《烏克蘭真理報》引述IAEA說法，這條330千伏特（kV）的備用線路斷開後，該電廠只能依賴唯一的750千伏特主輸電線供電。

    IAEA署長葛羅西（Rafael Grossi）表示，這是該署促成的第四次暫時停火，「IAEA持續與雙方密切合作，以確保札波羅熱核電廠核子安全，並且防範在衝突中發生核子意外」。不過，IAEA警告，在該核電廠的該署團隊近日聽到大量爆炸聲，有些就在電廠周邊，「團隊⋯⋯通報過去一週來幾乎每天都數次響起空襲警報，並獲知有軍事飛行物曾被目擊，出現在離電廠僅約10公里處」。

    札波羅熱核電廠為歐洲最大核電廠，2022年3月遭俄軍佔領以來，廠內6座反應爐已全部停機，不過，核電廠仍需電力來以維持反應爐冷卻，和安全系統運作。

