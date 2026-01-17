伊朗女大生死於反政府抗議 家人迫於當局壓力只能草草下葬

伊朗女大生羅賓娜的海外親友14日在挪威奧斯陸向媒體展示羅賓娜的照片。據信羅賓娜8日在德黑蘭死於鎮壓抗議人士的伊朗安全部隊槍下，其家人因擔心遭到報復，只能在偷屍後將她草草葬在路邊。（美聯社）

伊朗女大生羅賓娜‧阿米尼安（Robina Aminian）的家人深信，這名並非社運人士、也不搞政治的23歲女孩，是被鎮壓反政府抗議的伊朗安全部隊近距離朝腦後開槍射殺身亡。

但對羅賓娜的家人而言，羅賓娜之死並非結束，而是1場苦難之旅的序曲：羅賓娜的母親得知噩耗後，不得不在血淋淋的屍堆中尋找愛女，隨後帶著屍體匆匆離開以免遭當局「擄屍勒贖」，最後被迫在路邊挖了個坑草草下葬，連個標記也沒有。

請繼續往下閱讀...

羅賓娜家人的遭遇，不過是無數在屍滿為患的太平間苦尋親人的罹難者家屬的縮影。對這些家屬而言，失去親人的痛苦，因無法追悼逝者與為其安葬送終而倍增。

羅賓娜遇害1個多禮拜後，她的親人說，他們仍無法為這名在首都德黑蘭學服裝設計的年輕庫德族女孩舉辦葬禮。人在挪威奧斯陸的羅賓娜的舅舅米諾埃伊（Nezar Minoei）說，羅賓娜想要的美好未來，就這麼被奪走了。

有關羅賓娜之死的細節迄今仍不明。根據總部在奧斯陸的非政府組織「伊朗人權」（Iran Human Rights）引用目擊者證詞就羅賓娜之死所發布的報告，羅賓娜死於8日晚間在夏里亞提女子技術職業學院（Shariati Technical and Vocational College for Girls）校園附近的槍擊。

羅賓娜的海外親人對其死亡的了解，來自羅賓娜之母的轉述；而羅賓娜之母的消息來源，則是據信事發時也在現場的羅賓娜友人。根據了解，羅賓娜之母8日接到羅賓娜友人的來電，指稱羅賓娜已遭安全部隊槍殺身亡。

羅賓娜友人說，他們入夜後準備離校時，加入附近的1場抗議活動，結果羅賓娜被安全部隊開槍打中後腦勺。根據社群媒體上流傳的影片，以及人權組織、醫生與倖存者的說法，伊朗安全部隊曾以槍械驅散抗議者。

羅賓娜之母當時人在距離德黑蘭有近460公里的伊朗庫德地區西部城市克爾曼沙（ Kermanshah），她連夜趕赴首都，拉開一個個屍袋拉鍊只為尋找女兒的遺體。羅賓娜的舅舅米諾埃伊說，當羅賓娜被母親找到時，羅賓娜的父親與兄弟姊妹也趕到了，一家人抱著屍體匆忙離開，「實際上是把屍體偷走」，深怕會被當局擄屍勒贖。

人權組織指出，伊朗抗議人士的屍體不僅塞爆太平間，還堆到卡車、貨櫃與倉庫裡；罹難者家屬遭擄屍勒贖也時有所聞，其目的在於恫嚇家屬勿公開悼念死者；甚至還有家屬為領回屍體被迫簽署不實文件，謊稱死亡的親人並非抗議人士，而是安全部隊成員。

羅賓娜之母及其大女兒在返回克爾曼沙的7小時車程中，一直在後座緊緊抱著羅賓娜，身上滿是鮮血與淚水，但到家時仍晚了一步－他們家已被安全部隊包圍。羅賓娜的家人此時只有1個選擇，就是掉頭出城在路邊挖了個坑就地埋屍後走人。據信羅賓娜目前仍躺在路邊的無名墓穴裡。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法