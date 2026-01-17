為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普擴張面臨逆風!CNN最新民調：75％美國人反對接管格陵蘭

    2026/01/17 17:43 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普近期在國際外交與軍事擴張動作頻頻。（路透）

    美國總統川普近期在國際外交與軍事擴張動作頻頻。（路透）

    美國總統川普近期在國際外交與軍事擴張動作頻頻，但國內民意顯然出現劇烈分歧。最新民調顯示，高達四分之三的美國民眾，反對政府試圖掌控丹麥屬地格陵蘭，即便在共和黨內部，支持者也僅占半數。

    《CNN》報導，僅有25%的美國人支持接管格陵蘭。川普日前於其社群平台「真實社群」（Truth Social）發文宣稱，美國若未能掌控格陵蘭是「不可接受的」，但民調數據反映了民意的冷淡。在民主黨支持者中，反對率高達94%，其中更有80%表示「強烈反對」；即便在共和黨與親共和黨的中立人士中，支持與反對者各占50%，顯見川普在領土擴張議題上，連在自家陣營都未能取得絕對共識。

    儘管丹麥官員日前與美方高層如副總統范斯（JD Vance）、國務卿魯比歐（Marco Rubio）在白宮會晤，但雙方似乎並未就此達成任何共識。民調進一步指出，多數民眾對這種「擴張主義」並無胃口。

    針對近期美軍出兵委內瑞拉並生擒馬杜羅（Nicolás Maduro）一事，美國民意也呈現極端分裂。調查顯示，52%的民眾反對軍事行動，48%則表示支持。雖然川普誓言將代管該國，但約58%的民眾反對美國在馬杜羅下台後繼續操控委國政府。僅有26%的受訪者相信美方行動是為了改善委國人民生活。多數美國人認為，獲取委國石油資源與展示軍事武力才是核心誘因。

    約三分之二的受訪者更預測，這類行動將導致美軍陷入長期的海外部署。政黨傾向在此議題上呈現兩極：80%的民主黨人反對，而80%的共和黨人則力挺軍事打擊。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播