川普擴張面臨逆風!CNN最新民調：75％美國人反對接管格陵蘭

美國總統川普近期在國際外交與軍事擴張動作頻頻，但國內民意顯然出現劇烈分歧。最新民調顯示，高達四分之三的美國民眾，反對政府試圖掌控丹麥屬地格陵蘭，即便在共和黨內部，支持者也僅占半數。

據《CNN》報導，僅有25%的美國人支持接管格陵蘭。川普日前於其社群平台「真實社群」（Truth Social）發文宣稱，美國若未能掌控格陵蘭是「不可接受的」，但民調數據反映了民意的冷淡。在民主黨支持者中，反對率高達94%，其中更有80%表示「強烈反對」；即便在共和黨與親共和黨的中立人士中，支持與反對者各占50%，顯見川普在領土擴張議題上，連在自家陣營都未能取得絕對共識。

儘管丹麥官員日前與美方高層如副總統范斯（JD Vance）、國務卿魯比歐（Marco Rubio）在白宮會晤，但雙方似乎並未就此達成任何共識。民調進一步指出，多數民眾對這種「擴張主義」並無胃口。

針對近期美軍出兵委內瑞拉並生擒馬杜羅（Nicolás Maduro）一事，美國民意也呈現極端分裂。調查顯示，52%的民眾反對軍事行動，48%則表示支持。雖然川普誓言將代管該國，但約58%的民眾反對美國在馬杜羅下台後繼續操控委國政府。僅有26%的受訪者相信美方行動是為了改善委國人民生活。多數美國人認為，獲取委國石油資源與展示軍事武力才是核心誘因。

約三分之二的受訪者更預測，這類行動將導致美軍陷入長期的海外部署。政黨傾向在此議題上呈現兩極：80%的民主黨人反對，而80%的共和黨人則力挺軍事打擊。

