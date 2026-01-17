防衛對象非美國 丹麥北極司令：專注抗衡俄羅斯

「北極聯合司令部」司令安德森（Soren Andersen）強調，俄羅斯仍是最主要戒備對象。（路透）

美國總統川普對奪取格陵蘭的野心，引發外界擔憂北大西洋公約組織（NATO）出現嚴重裂痕。第一線防衛格陵蘭與北極的丹麥「北極聯合司令部」司令安德森（Soren Andersen）則強調，他的主要職責是抗衡俄羅斯在區域內的潛在活動，而非美國軍事威脅。

安德森向「路透」表示，外界對北約盟友之間的衝突描繪純屬假設，自身任務在於與北約一同防衛丹麥王國，也邀請美方參與測試部隊在寒冷環境下行動能力的「北極耐力」（Arctic Endurance）軍演，「我們與包括美國在內的北約夥伴開會，邀請他們參加演習。」

請繼續往下閱讀...

安德森提到，除了310海里外的一艘俄羅斯研究船外，格陵蘭周邊並無其他中國或俄國船隻，北約盟友仍對區域內的情勢保持樂觀，「我們的確料想到俄羅斯的活動會在未來幾年增加。我們必須展開訓練並提升在北極的部署，藉此保護北約的北部邊界。」

北極聯合司令部負責格陵蘭與法羅群島（ Faroe Islands）的防衛工作，使用巡邏艦、飛機、直升機和衛星科技執行監控、搜索與救援任務，以及部署全球唯一軍犬雪橇巡邏隊「天狼星巡邏隊」（Sirius Dog Sled Patrol）執行遠距行動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法