烏干達總統大選即將出爐 軍方否認軟禁反對黨候選人

烏干達反對派總統候選人波畢威恩疑似在選後遭軍方居家軟禁、帶走，但軍方否認。圖為波畢威恩15日偕妻準備去投票。（歐新社）

東非國家烏干達15日總統大選投票結果，可望於台灣時間17日晚間出爐；針對稍早有報導稱，挑戰執政數十年81歲「萬年總統」穆塞維尼（Yoweri Museveni）連任的反對派候選人波畢威恩已遭居家軟禁，烏國軍方17日否認。

據信目前以壓倒性優勢領先的穆塞維尼，將能如願繼續執政。烏國選舉委員會表示，截至16日，已開出逾8成選票，穆塞維尼以73.7%得票率，輾壓本名凱亞古蘭伊（Robert Kyagulanyi）的前流行歌手波畢威恩的22.7%。

大選最終結果預計在格林威治時間17日13時（台灣時間同日晚間9時）左右出爐；但另有報導稱，最後結果將提前2小時，在格林威治時間17日11時（台灣時間同日晚間7時）出爐。

在此同時，43歲的波畢威恩目前的情況眾說紛紜。波畢威恩本人16日聲稱遭到居家軟禁，其政黨、烏國反對黨「國家團結平台」（National Unity Platform, NUP）稍後在X上發文說，波畢威恩被1架軍用直升機從家中「強行帶走」；NUP資深官員穆瓦達（Nkunyingi Muwad）告訴法新社，一身黑的安全人員翻牆進入波畢威恩的宅邸並沒收他們的手機。

但烏國軍方否認該指控。烏軍發言人馬格齊（Chris Magezi）告訴法新社，所謂波畢威恩被捕的謠言，實屬子虛烏有且毫無根據，目的在於煽動波畢威恩的支持者訴諸暴力行動。至於人目前不在烏干達的波畢威恩之子所羅門康培拉（Solomon Kampala）則在X上寫道，其父波畢威恩在當局的突擊中「得以脫逃」。但目前無法證實此說法。

法新社記者17日一早來到波畢威恩的住所，附近狀況大致平靜，但無法入內，且因通訊持續受阻，也無法與波畢威恩本人或其隨扈取得聯繫。波畢威恩住所附近1名攤商傑拉德（Prince Jerard）說，16日晚上聽到波畢威恩住所附近有無人機與直升機的聲音，還有全副武裝的安全人員。「很多人都離開（此區）。我們很怕。」

