試膽闖空屋發現鉅款 沖繩16學生竊1億日圓遭送辦

日本沖繩去年發生一起離奇案件，一群學生舉行「試膽大會」，闖入一棟多年無人居住的空屋，發現鉅額現金後多次重返，陸續把錢拿走花用，累計約1億日圓（約新台幣2100萬元），16名學生被偵辦。

沖繩時報、琉球朝日電視台報導，相關人士16日透露，沖繩縣警方已於去年11月中旬，以涉嫌侵入住宅與竊盜，將12名男中學生與4名男高中生，共16人以書面方式送檢方偵辦。

據了解，這些學生皆已承認犯行，並向警方表示「一開始只是因為試膽闖進去，發現裡面有錢後，為了支付玩樂的開銷，多次回去，把現金一點一點帶走」。

相關調查人士表示，最初是中學生們以「試膽」為目的潛入空屋，發現了大量現金，幾名高中生聽說之後，也陸續侵入空屋拿錢。

警方指出，涉案行為發生在去年5月至7月間，學生們多次進出該棟空屋，總共帶走約1億日圓現金。

集英社訪問一名少年了解事情始末，他說：「大概是在（去年）5月左右吧，從一起玩的朋友那裡聽說『廢墟裡有錢掉在那』。一開始只是抱著試膽的心態進去，結果在裡面有人半開玩笑地把牆壁敲壞，沒想到裡面竟然出現大量舊版的1萬日圓鈔票，消息就在我們這群人之間傳開，大家就開始陸續聚過來了。」

根據該名少年的證詞等資訊，留在空屋裡的現金全都是印有「福澤諭吉」肖像的舊鈔，總金額超過1億日圓，許多人聞訊而來，甚至有人一次就帶走數百萬日圓。

隨著消息傳開，聚集而來的少年人數逐漸增加，最後甚至有大約20人頻繁出入，每晚聚集在附近，開始被附近居民注意到，最終在警方展開調查後，這起「沉睡在廢墟的鉅款」事件才正式曝光。

報導稱，那霸地檢去年12月25日以侵入住宅及竊盜的非行內容（未成年人犯罪），將案件送至那霸家庭法院。家庭法院表示，目前對所有學生的處分尚未決定。

另一方面，與該空屋土地有關的相關人士表示，這棟房子至少已有20年以上無人居住，土地由多名居住在縣內外的親戚共同持有，目前正朝拆除空屋的方向協調。

據知空屋位置在那霸市中心的一處住宅區，距離縣政府與觀光景點國際通都不遠，原本是明治時期從廣島來到沖繩經商、經營文具業的實業家宅邸，但屋主於20多年前離開後，便再也沒有人居住，土地與建物的權利也被分割，由居住在縣內外的多名親族繼承。

空屋所在土地相關人士表示，房屋約在50年前建成，外型相當氣派。他感嘆說：「房屋長期空著，完全沒想到裡面還放著這麼多錢，更沒料到會引發這樣的事件。希望這些孩子能為自己的行為負起責任，好好反省改過。」

至於這些少年究竟把這麼多錢花到哪裡去了，少年受訪時說：「有人買了全新的機車，也有人買18K金飾。你問有沒有駕照？當然沒有，都是無照（駕駛）啊，所以不可能在正常的機車行買，只能透過網路上個人交易。也有人把錢拿去買毒品。」

報導指出，一名熟知內情的地方人士透露，「聽說拿走錢的少年之中，有人來自貧困家庭。有家長某天突然發現孩子竟然私藏了數百萬日圓，於是通報警方，也成為案件曝光的關鍵。」

