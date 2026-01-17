為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    德國民眾超討厭川普 「另類選擇黨」不敢與川普緊密結盟

    2026/01/17 16:05 編譯孫宇青／綜合報導
    德國「另類選擇黨」共同黨魁魏德爾。（美聯社）

    德國「另類選擇黨」共同黨魁魏德爾。（美聯社）

    美國政治新聞網站《政客》（Politico）16日報導，隨著德國民眾因美國總統川普威脅吞併格陵蘭島而對他日益反感，德國極右派「另類選擇黨」（AfD）也開始意識到與川普緊密結盟的負面影響。

    據報導，德國另類選擇黨長期以來一直尋求與川普政府保持密切聯繫，以期獲得強大的國際盟友，並結束其在國內的政治孤立。但隨著德國民意日益反對川普及其對外干涉主義，尤其是他關於控制格陵蘭島的言論，以及逮捕委內瑞拉總統馬杜羅的行動，該黨領導層正在重新調整策略，與這位他們曾擁護的美國總統保持距離。

    黨魁魏德爾（Alice Weidel）本週稍早曾提到，川普違背一項基本的競選承諾，即不干涉他國內政，他必須向自己的選民解釋這一點。共同黨魁克魯帕拉（Tino Chrupalla）則較為謹慎，稱川普是在德國的「勢力範圍」內追求他認為的美國利益，但同時也譴責川普採取的方式，「必須摒棄蠻橫無理的做法，目的並不總是能為手段辯護」。

    透過與川普保持距離，德國另類選擇黨的領導層效仿法國極右派政黨國民聯盟的做法。由於川普在法國極不受歡迎，對川普的批評更為尖銳，並將川普政府向歐洲民族主義者示好的舉動視為負擔。例如，針對川普在格陵蘭島和委內瑞拉問題上的立場，國民聯盟主席巴德拉（Jordan Bardella）最近指責川普懷有「帝國野心」。

    相較之下，德國另類選擇黨的批評較為溫和；但即使是溫和的反對意見，也很少出現在該黨領導層的聲明中。自川普第二任期開始以來，該黨一直將美國意識形態的支持，包括來自科技巨頭馬斯克和美國副總統范斯的支持，視為提升該黨在德國合法性、打破主流政黨歷來，為阻止該黨上台而設置的「防火牆」的關鍵。

    然而，德國另類選擇黨與川普結盟所蘊含的政治風險也日益凸顯。民調顯示，絕大多數德國人強烈反對川普關於格陵蘭島的言論，以及他在委內瑞拉的所作所為，僅有12%的德國人對川普的表現持正面態度，而認為美國是值得信賴夥伴的人數也僅為15%，創歷史新低。

    川普的低支持率迫使德國另類選擇黨領導層不得不小心翼翼地尋求平衡：既要批評川普，又不能破壞該黨為與川普及其共和黨建立聯繫所做的巨大努力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播