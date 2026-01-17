為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    川普關稅若遭推翻 白宮顧問稱可徵10％關稅應急

    2026/01/17 13:23 中央社
    美國白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）今天表示，如果最高法院裁定總統川普現行的大部分關稅無效，川普仍可立即恢復課徵10%的關稅應急。（路透）

    美國白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）今天表示，如果最高法院裁定總統川普現行的大部分關稅無效，川普仍可立即恢復課徵10%的關稅應急。（路透）

    美國白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）今天表示，如果最高法院裁定總統川普現行的大部分關稅無效，川普仍可立即恢復課徵10%的關稅應急。

    「華爾街日報」（WSJ）報導，白宮國家經濟會議（National Economic Council）主席哈塞特今天早上在福斯財經新聞網（Fox Business）上說：「我們可以立即恢復課徵10%的關稅，以填補大部分的缺口。」

    他補充說，之後政府還可以轉而運用其他更持久的關稅徵收法律依據。這些依據包括針對歧視性貿易行為的1974年「貿易法」（Trade Act）第301條，或是針對國家安全威脅的「貿易擴張法」（Trade Expansion Act）第232條。

    哈塞特表示，這兩項關稅徵收法律依據可以「填補我們在這些與各國達成的重大協議中已取得的成果」，他指的是川普利用關稅作為籌碼，與外國政府達成的各項貿易協定。

    川普政府幾個月來一直在為關稅措施可能遭最高法院推翻的情況預作準備，而哈塞特今天的這番言論，與華爾街日報去年5月曾報導過的考慮方案相呼應。

    路透社報導，根據美國最高法院官網資料，最高法院預計將於1月20日公布下一批裁決，目前仍有數起重大案件尚未審結，包括川普對全球加徵大規模關稅的合法性問題。

    圖
    圖 圖 圖
