為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    撕破臉！為馬斯克誕下1子 她控告Grok生成不雅圖片

    2026/01/17 10:59 即時新聞／綜合報導
    為馬斯克誕下1子的美國網紅聖克萊爾，控訴Grok生成她的不雅照片，15日在紐約市向xAI提告。（圖擷自「@Teslaconomics」X帳號）

    為馬斯克誕下1子的美國網紅聖克萊爾，控訴Grok生成她的不雅照片，15日在紐約市向xAI提告。（圖擷自「@Teslaconomics」X帳號）

    馬斯克旗下社群平台X的AI工具Grok，可隨意製作未經當事人同意的脫衣圖片，引發輿論譁然。為馬斯克誕下1子的美國27歲網紅聖克萊爾（Ashley St. Clair），指控Grok生成她的不雅照片，15日在紐約市向xAI提告，要求支付金額不詳的精神賠償。

    據《美聯社》報導，聖克萊爾控訴，她有1張14歲時穿著正常服飾的照片，被Grok改成了比基尼，還有一些她成年後擺出性感姿勢的相片，同樣被替換成比基尼並且帶著納粹符號，讓身為猶太人的她感到精神受創。

    聖克萊爾表示，去年這些深偽（deepfake）內容開始流傳後，她就向X舉報並要求刪除，X最初指稱這些圖片沒有未違反平台政策，後來又承諾假如沒有經過她同意，就不會允許他人使用或修改聖克萊爾的照片。

    不過，聖克萊爾透露她緊接著就被X報復，取消了Premium會員和藍勾勾驗證，使得她無法透過百萬粉絲的帳號賺取費用，X還繼續讓其他使用者生成她的不雅照。

    xAI被聖克萊爾告上紐約法院後，15日同天在德州北區聯邦法院向聖克萊爾提告，指控她違反了xAI用戶協議，亦即對該公司的訴訟必須在德州法院提出。

    聖克萊爾委任律師戈柏（Carrie Goldberg），對於xAI反告的行為相當吃驚，直指這是她從未見過的事情，並強調無論是哪個地方的法院，都會認同聖克萊爾的訴求。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播