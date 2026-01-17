撕破臉！為馬斯克誕下1子 她控告Grok生成不雅圖片

為馬斯克誕下1子的美國網紅聖克萊爾，控訴Grok生成她的不雅照片，15日在紐約市向xAI提告。（圖擷自「@Teslaconomics」X帳號）

馬斯克旗下社群平台X的AI工具Grok，可隨意製作未經當事人同意的脫衣圖片，引發輿論譁然。為馬斯克誕下1子的美國27歲網紅聖克萊爾（Ashley St. Clair），指控Grok生成她的不雅照片，15日在紐約市向xAI提告，要求支付金額不詳的精神賠償。

據《美聯社》報導，聖克萊爾控訴，她有1張14歲時穿著正常服飾的照片，被Grok改成了比基尼，還有一些她成年後擺出性感姿勢的相片，同樣被替換成比基尼並且帶著納粹符號，讓身為猶太人的她感到精神受創。

聖克萊爾表示，去年這些深偽（deepfake）內容開始流傳後，她就向X舉報並要求刪除，X最初指稱這些圖片沒有未違反平台政策，後來又承諾假如沒有經過她同意，就不會允許他人使用或修改聖克萊爾的照片。

不過，聖克萊爾透露她緊接著就被X報復，取消了Premium會員和藍勾勾驗證，使得她無法透過百萬粉絲的帳號賺取費用，X還繼續讓其他使用者生成她的不雅照。

xAI被聖克萊爾告上紐約法院後，15日同天在德州北區聯邦法院向聖克萊爾提告，指控她違反了xAI用戶協議，亦即對該公司的訴訟必須在德州法院提出。

聖克萊爾委任律師戈柏（Carrie Goldberg），對於xAI反告的行為相當吃驚，直指這是她從未見過的事情，並強調無論是哪個地方的法院，都會認同聖克萊爾的訴求。

