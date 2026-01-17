為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美國威脅攻擊誤判風險增！歐盟建議避開伊朗領空

    2026/01/17 10:38 中央社
    歐盟航空安全總署建議航空公司避免飛越伊朗領空。圖為伊朗德黑蘭街景。 （歐新社資料照）

    歐盟航空安全總署建議航空公司避免飛越伊朗領空。圖為伊朗德黑蘭街景。 （歐新社資料照）

    美國威脅將發動攻擊使得伊朗進入戒備狀態後，歐盟航空安全總署（European Union Aviation Safety Agency）今天建議航空公司避免飛越伊朗領空。

    法新社報導，歐盟航空安全總署表示：「有鑒於目前持續發展的局勢以及美國可能採取軍事行動，伊朗防空部隊處於高度戒備狀態，目前發生誤判的可能性升高。」

    「各種武器與防空系統的存在與可能使用，加上各國難以預測的反應以及地對空飛彈系統可能被啟動，對在所有高度與飛行層級運作的民航班機構成高度風險。」

    伊朗去年12月28日爆發與生活成本有關的抗議活動，隨後演變為自1979年伊朗伊斯蘭共和國成立以來，針對神權領導階層規模最大的抗議運動之一。

    根據總部設在挪威的非政府組織「伊朗人權」（Iran Human Rights）最新統計，目前至少有3428名抗議人士遭到殺害，形容這僅是「絕對最低估計值」，並通報有超過1萬人遭到逮捕。

    直到14日之前，美國仍威脅如果伊朗不放棄處決被捕抗議人士的計畫，將採取軍事行動。但在波斯灣盟友警告此舉可能引發區域反應後，華府方面已有所退讓，但昨天仍重申「所有選項都在檯面上」。

    美國總統川普昨天對伊朗政府取消「所有預定的絞刑」表示感謝。他先前曾向德黑蘭當局發出威脅，如果持續鎮壓，將招致「嚴重後果」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播