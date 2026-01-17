為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    美中情局長會委內瑞拉臨時總統　討論經濟安全議題

    2026/01/17 03:45 中央社

    美國政府官員今天指出，中央情報局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）近日前往委內瑞拉，與臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）會面，這是馬杜洛（Nicolas Maduro）下台以來，美國層級最高的一次訪問。

    根據美方消息人士，總統川普昨天派遣這位情報首長前往卡拉卡斯（Caracas），雙方會談約兩個小時。這次會面距離馬杜洛夫婦在美軍行動中被逮捕，尚不到兩週。

    一名不願具名的川普政府官員告訴法新社：「在川普總統指示下，雷克里夫前往委內瑞拉，與臨時總統羅德里格斯會面，傳達美國期待與委內瑞拉建立良好合作關係的訊息。」

    這名官員說，雷克里夫與羅德里格斯「討論可能的經濟合作機會，並強調委內瑞拉不能再成為美國敵對勢力的避風港，尤其是毒品販運者」。

    這次訪問前一天，川普與羅德里格斯首次通話。同一天，委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）也在白宮將她的諾貝爾和平獎獎章獻予川普。

    川普迄今支持羅德里格斯繼續掌權，只要委內瑞拉石油持續供應，川普就支持她留任。羅德里格斯是馬杜洛的前副總統及重要盟友。

    美方消息人士形容，這次中情局局長訪問是一項「建立互信的措施」，為華府與卡拉卡斯之間持續溝通鋪路。（編譯：徐睿承）1150117

