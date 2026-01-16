會成為委內瑞拉首位女總統 諾貝爾和平獎馬查多自信喊話

諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多（中）現身美國國會山莊。（法新社）

諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）在今天播出的「福斯新聞頻道」專訪中表示，當時機成熟時，她會成為委內瑞拉首位女總統。

法新社報導，馬查多告訴「福斯新聞頻道」（Fox News）：「有一項使命，我們將把委內瑞拉變成恩典之地，而我相信，當時機成熟時，我會當選委內瑞拉總統，成為首位女總統。」

馬查多去年獲頒諾貝爾和平獎，以表彰她「毫不懈怠地為委內瑞拉人民爭取民主權利，並致力推動獨裁政權以公正及和平方式轉型為民主政體」。

去年，馬查多原本有意參選委內瑞拉總統，但委國法院禁止她參選，後來由反對派人物龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez Urrutia）代她出征。

儘管委內瑞拉時任總統馬杜羅（Nicolas Maduro）後來強行宣布勝選，但選舉結果合法性遭到國際社會廣泛質疑。

在美軍本月逮捕馬杜洛後，委內瑞拉政局劇變。馬查多目前雖流亡海外，但她積極與美方接觸，誓言返回祖國重建民主。

馬杜洛執政期間，因經濟崩潰與高壓統治，導致近800萬委國人民逃往海外。在馬杜洛垮台後，流亡全球各大城市的委內瑞拉人民紛紛走上街頭歡呼。

然而，美國總統川普（Donald Trump）否定馬查多作為委內瑞拉臨時領導人的可能性，認為她要成為領導人非常困難。

