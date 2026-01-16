為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    卡尼大幅降低中國電動車關稅 紐時:加拿大與美國決裂

    2026/01/16 22:46 國際新聞中心／綜合報導
    加拿大總理卡尼16日在北京日壇公園向媒體發表談話。（美聯社）

    

    加拿大總理卡尼16日對中國進行歷史性國事訪問期間，宣布一項重大貿易協議：加拿大將對部分中國製電動車（EV）大幅削減關稅，從原先高達100%的稅率降至僅6.1%，並設定首年進口上限為4萬9000輛。作為交換，中國承諾將對加拿大關鍵農產品油菜籽的關稅從約85%降至15%，同時完全取消對油菜粕100%的懲罰性關稅。

    紐約時報指出，這項協議不僅是加中關係自2018年「孟晚舟事件」後，冰封多年以來的重大破冰，更標誌著「加拿大與美國的決裂」（Canada breaks with U.S.）。報導強調，加拿大此舉是在刻意背離華盛頓的對華貿易路線，展現其急於「多元化貿易夥伴、減少對美依賴」的戰略轉向。

    卡尼在與中國國家主席習近平會談後表示，兩國正建立「新的戰略夥伴關係」。他直言，相較於近年政策反覆、威脅加拿大主權的美國，中國已成為「更可預測的夥伴」。他還透露，中方將在未來三年內對加拿大汽車產業進行「可觀投資」，以支持本土電動車生態系發展。

    此舉引發國內爭議。安大略省省長福特（Doug Ford）猛烈抨擊該協議「片面偏袒中國」，警告這不僅危及加拿大汽車工人就業，更可能導致美國關閉對加國車輛的市場准入，因為加拿大過去是應美國要求，才在2024年對中國電動車課徵100%關稅。

