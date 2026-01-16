18萬粉絲傻了!「叢林傳奇」網紅非真人 竟是AI生成、還冒用原住民角色

「叢林傳奇」IG帳號截圖。（取自IG@bushlegend.offical）

「賈倫」（Jarren）說起話來有澳洲知名已故保育人士厄文（Steve Irwin）的特色，經常分享在叢林或荒野與野生動物互用影片，並以「叢林傳奇」（Bush Legend）在社群媒體上竄紅，吸引10幾萬人追蹤。不過，這名有如「原住民版厄文」的野生動物網紅，近日被發現原來是人工智慧（AI）生成的角色。

英國《衛報》15日報導，一頭深棕色捲髮的「賈倫」站在澳洲內陸紅土上，時而貼近毒蛇，時而追蹤猛禽，這些影片常搭配充滿節奏感的打擊樂器或澳洲原住民木管樂器。他講話語氣有幾分已故「鱷魚先生」厄文的味道，也有點像另一電視名人園藝專家喬治亞狄斯（Costa Georgiadis），並夾雜澳洲常用俚語。他的粉絲留下讚嘆的評語，建議他應該開自己的電視節目。

不過，這一切都不是真的。這名在Meta公司旗下各社群平台，共有18萬人追蹤的「叢林傳奇」並非真人，而是AI生成的角色，那些影片中的野生動物場面也都是AI做的。

該帳號在2025年10月建立，Meta資料顯示在紐西蘭註冊，到本週為止，「叢林傳奇」IG有9萬人、臉書有9萬6000人追蹤。背後創作者據信是一名住在紐西蘭的南非人，衛報多次聯絡對方未獲回應。

這個AI角色使用原住民形象，已挑起道德疑慮。原住民與智慧財產權專家、律師珍克（Terri Janke）表示，這個高度逼真的形象和內容，易誤導民眾，是冒犯、並有「文化扁平化」風險，若未經原住民同意和參與，就涉及偷竊和文化傷害。研究原住民的麥考瑞大學高級講師沃瑞爾（Tamika Worrell）更直言，這個AI角色，是一種文化挪用和「AI黑臉」（AI blackface），即非原住民者利用科技塑造出的原住民形象，卻未真正與原住民互動。

「叢林傳奇」帳號聲明，該專頁不尋求代表任何文化或族群，僅為分享動物故事，也未尋求捐款、資金或支持，網友可免費觀看其內容，如果不喜歡，「就滑過去」；不過該帳號稍早的一個宣傳文，曾要求追蹤者以每月2.99美元訂閱。Meta尚未評論此事。

