    菲律賓官員PO「習近平漫畫照」 中國駐菲使館抗議被這樣回嗆

    2026/01/16 21:16 中央社
    菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉14日在臉書貼文附上演說照片，背景是「為什麼中國持續霸凌？」為標語的習近平漫畫形象組圖。（擷取自Jay Tarriela臉書）

    中國駐馬尼拉大使館今天針對菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉，在社群媒體上發布含有中國國家主席習近平漫畫形象的貼文，提出外交抗議。

    法新社報導，塔瑞耶拉（Jay Tarriela）自上週以來與中國大使館官員，因南海爭議問題在網路上隔空交鋒。

    南海是極具戰略價值的水域，北京聲稱對該海域擁有歷史權利，但國際仲裁已裁定中方聲稱毫無法律依據，中國與菲律賓之間的船隻也在這裡多次發生衝突。

    塔瑞耶拉14日在臉書貼文中，附上一張自己發表演說的照片，背景是一幅以「為什麼中國持續霸凌？」為標語的習近平漫畫形象組圖。

    中國大使館今天發聲明，強烈抨擊這則貼文是「攻擊和抹黑中國領導人」。

    聲明中說，此舉「嚴重侵犯中國政治尊嚴」，並批評這是「赤裸裸的政治挑釁，已經越過紅線」。

    對此，塔瑞耶拉今天回應，中國的抗議是「企圖模糊焦點，轉移外界對中國在西菲律賓海（West Philippine Sea）反覆採取侵略及非法行動的關注」，他以菲律賓人對菲國西側海域的稱呼來形容這片爭議水域。

    塔瑞耶拉表示，「如果中國大使館反對無論是合法的公眾討論甚至是諷刺手法，來揭露這些違法行為的圖像或表達方式，只說明中國對真相被揭發感到不安」，並批評中國的回應是「試圖恐嚇」。

