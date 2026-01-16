48小時嚇爆！英國接連出土「二戰未爆彈」 5500人深夜急撤

英國德文郡接連挖出二戰未爆彈，超過5500名居民被迫連夜撤離。示意圖，非當事照。（歐新社）

二戰未爆彈引發全城恐慌！英國德文郡（Devon）兩處地點接連挖出威力強大的二戰未爆彈，進入緊急狀態，超過5500名居民被迫連夜撤離。為了降低對市區的影響，皇家海軍與拆彈小組深夜以船將巨型未爆彈拉到外海引爆，化解長達兩天的「炸彈危機」。

綜合外媒報導，英國普利茅斯（Plymouth）一處建築工地與埃克斯茅斯碼頭，週三接連發現二戰時期的未爆彈。其中一枚是德軍常用的「SC50炸彈」，重量高達50公斤。炸彈穩定性存疑，德文郡與康瓦爾郡警方立即宣布進入「重大事件」狀態，深夜展開地毯式疏散，大批居民被迫於午夜前離家避難。

為確保萬無一失，拆彈小組先以X光機精密檢測，隨後由裝甲車隊護航，將未爆彈運往千禧灣碼頭。軍方隨後將炸彈固定在特製的「黃色浮筒」上，繫於船尾，趁著凌晨漲潮，緩慢拖向外海。為防運送過程發生意外，沿途淨空，所有住戶均被要求撤離，直到炸彈遠離陸地。

這場危機最終在週五早晨畫下句點。軍方分別在凌晨3點與上午8點，於離岸外海引爆這兩枚巨型炸彈，隨著海上傳來低沉悶響，警戒才終於解除。當地議會說，經過多方評估，將炸彈運往海上引爆是「風險最低、受影響程度最小」的方案。目前多數居民已獲准返家，不過為了確保校園環境安全，靠近工地的學校今日仍維持預防性關閉。

