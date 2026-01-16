為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    48小時嚇爆！英國接連出土「二戰未爆彈」 5500人深夜急撤

    2026/01/16 22:14 即時新聞／綜合報導
    英國德文郡接連挖出二戰未爆彈，超過5500名居民被迫連夜撤離。示意圖，非當事照。（歐新社）

    英國德文郡接連挖出二戰未爆彈，超過5500名居民被迫連夜撤離。示意圖，非當事照。（歐新社）

    二戰未爆彈引發全城恐慌！英國德文郡（Devon）兩處地點接連挖出威力強大的二戰未爆彈，進入緊急狀態，超過5500名居民被迫連夜撤離。為了降低對市區的影響，皇家海軍與拆彈小組深夜以船將巨型未爆彈拉到外海引爆，化解長達兩天的「炸彈危機」。

    綜合外媒報導，英國普利茅斯（Plymouth）一處建築工地與埃克斯茅斯碼頭，週三接連發現二戰時期的未爆彈。其中一枚是德軍常用的「SC50炸彈」，重量高達50公斤。炸彈穩定性存疑，德文郡與康瓦爾郡警方立即宣布進入「重大事件」狀態，深夜展開地毯式疏散，大批居民被迫於午夜前離家避難。

    為確保萬無一失，拆彈小組先以X光機精密檢測，隨後由裝甲車隊護航，將未爆彈運往千禧灣碼頭。軍方隨後將炸彈固定在特製的「黃色浮筒」上，繫於船尾，趁著凌晨漲潮，緩慢拖向外海。為防運送過程發生意外，沿途淨空，所有住戶均被要求撤離，直到炸彈遠離陸地。

    這場危機最終在週五早晨畫下句點。軍方分別在凌晨3點與上午8點，於離岸外海引爆這兩枚巨型炸彈，隨著海上傳來低沉悶響，警戒才終於解除。當地議會說，經過多方評估，將炸彈運往海上引爆是「風險最低、受影響程度最小」的方案。目前多數居民已獲准返家，不過為了確保校園環境安全，靠近工地的學校今日仍維持預防性關閉。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播