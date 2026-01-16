法國成為烏國抗俄情報主力 馬克宏：3分之2由法國提供

法國總統馬克宏15日視察法國南部伊斯特瑞（Istres）空軍基地。（路透）

法國總統馬克宏15日表示，現在烏克蘭對抗俄國所需情報，3分之2由法國提供，已大致取代美國的主要情報來源角色，他並讚揚歐洲國家這兩年在接下對烏國主要武器支援所做的努力。

《路透》15日報導，馬克宏15日向法國軍隊發表新年談話，表示自從華府決定，不再資助或者直接提供烏克蘭武器後，由大約35國組成的志願聯盟，目前提供所有對基輔的支援，包括財政支援，「之前烏克蘭極度仰賴美國的情報能力，在一年時間內，如今3分之2正由法國提供」。

華府去年3月決定暫停與烏國分享情報，作為施壓烏國總統澤倫斯基，與美國總統川普在力促烏俄和平談判上合作。美烏關係之後時有起伏，不過，尚無跡象顯示，華府已經大幅切斷對烏國的情報提供。

馬克宏的談話與近日獲任烏國總統府幕僚長的前國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）說法矛盾。布達諾夫去年12月曾表示，從衛星影像到早期預警系統等，基輔極度依賴華府提供的情報。

烏國國防情報總局拒絕評論此事。法國國防部官員拒絕評論總統的前述說法，但表示那些情報大部分都是技術層面來源。

