    國際

    被冷落40年! 91歲嬤家門口巨型陶罐 驚人身價曝光

    2026/01/16 22:31 即時新聞／綜合報導
    美國91歲阿嬤堆放多年的陶罐，竟能拍出3.2萬美元（約新台幣100萬元）天價。（圖截自臉書／Colleen Williams presents）

    美國91歲阿嬤堆放多年的陶罐，竟能拍出3.2萬美元（約新台幣100萬元）天價。（圖截自臉書／Colleen Williams presents）

    家中舊物別亂丟！美國內布拉斯加州一名91歲阿嬤，多年來一直把一個巨型陶罐堆放在門口。沒想到專家鑑定後，發現這款陶罐竟是極其罕見的珍品，最終在阿嬤生日當天拍出3.2萬美元（約新台幣100萬元）天價，成為她人生中最驚喜的生日大禮。

    紐約郵報》報導，現年91歲的洛伊絲（Lois Jurgens）擁有一個「紅翼陶罐」（Red Wing Stoneware）。過去40年來它一直被放置在門口走廊，任憑風吹日曬。隨著洛伊絲年事已高，她打算清理家務，原本考慮在住家的車庫隨便出清，她謙虛地預估，這個老舊陶罐大概頂多值50到100美元（約新台幣1500至3000元）。

    就在陶罐準備被清掉之際，拍賣商布萊默（Ken Bramer）獲邀上門鑑定。布萊默回憶，他當時原本不抱期待，但當他撥開陶罐上的落葉並將其轉動後，竟在背面發現罕見的「藍色蝴蝶標記」；這種印記在紅翼陶罐歷史中非常少見，是死忠收藏家眼中的夢幻逸品。這個陶罐的消息傳開後，立刻吸引來自各州的收藏家高度關注。

    拍賣會當天正好是洛伊絲的91歲生日，她因為在教堂當志工未能到場，直到拍賣結束才抵達。布萊默見到洛伊絲後故意開玩笑說「我們賣得比100美元好一點點」。接著才揭曉最終成交價為3.2萬美元（約新台幣100萬元）。洛伊絲聽聞後驚訝到雙膝發軟，甚至需要旁人攙扶，才能上台領取驚喜大禮。她感動地表示，這絕對是她91年人生中，遇過最不可思議的事。

