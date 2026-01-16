傳達美方合作議題 紐時：CIA局長會晤委內瑞拉臨時總統

傳達美方合作議題 紐時：CIA局長會晤委內瑞拉臨時總統2026/01/16 20:49 即時新聞／綜合報導
《紐約時報》指出，CIA局長雷克里夫（見圖）奉美國總統川普指示，週四與委內瑞拉臨時總統羅德里格斯見面。（法新社資料照）
根據美媒報導，美國中央情報局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）近期已與委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）進行私下會面，地點就在委國首都卡拉卡斯（Caracas）。
《紐約時報》（The New York Times）指出，雷克里夫在美國總統川普（Donald Trump）的指示下，週四在卡拉卡斯與羅德里格斯見面，「傳達美國期盼增進合作關係的訊息」。
《路透》針對這則報導向白宮請求發表評論，白宮並未立即回應。
報導指出，雷克里夫與羅德里格斯討論了情報合作、經濟穩定等議題，另外也要求委內瑞拉不再成為「美國敵人的避風港，尤其是毒販」。
報導補充說，羅德里格斯在擔任委內瑞拉副總統期間，曾與美國特使格雷內爾（Richard Grenell）等官員進行談判，達成了一項讓前總統馬杜羅（Nicolás Maduro）「自願」放棄權利的協議。
委內瑞拉臨時總統羅德里格斯。（路透資料照）