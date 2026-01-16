為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    公開透明呢?中國裁判文書網驚傳法官姓名消失、案件編號隱藏

    2026/01/16 21:29 即時新聞／綜合報導
    中國裁判文書網傳出法官名字被隱藏。（擷取自「中國裁判文書網」官網）

    中國裁判文書網近日被揭發，多份判決書出現法官姓名、案件編號遭隱去的情況，引發外界對司法透明倒退的疑慮，而官方回應稱，屬部分人員不熟悉作業規範所致，已要求改正，但事件仍在中國法律與輿論界掀起討論。

    根據《BBC NEWS》報導，約兩萬篇判決書中，法官、助理與書記官姓名被以「XXX」處理，時間集中在2024至2025年間，涵蓋四川、內蒙古、河北等多地，當地法院隨後表示，法官姓名與案號依法不應隱名，錯誤作法已糾正。

    裁判文書網被視為中國司法改革的重要成果，自2013年上線以來，強調裁判公開、以透明提升公信力，然而近年來，網站不僅須註冊才能查閱，公開案件數量也明顯下滑。有學者指出，這反映中國對資訊風險的管控嚴謹，部分敏感或具政治性的案件，已被移出資料庫。

    中國維權律師伍雷直言，法官署名象徵終身負責，隱名形同逃避監督，他認為，即便官方稱已改正，長期趨勢仍顯示司法公開空間持續收縮，有分析指出，裁判文書網的變化，不只是技術問題，更折射出中國司法體系對「公開與控制」之間的再平衡。

