    首頁 > 國際

    美國加州毒蘑菇鬧出3條人命 3人需換肝保命

    2026/01/16 21:20 即時新聞／綜合報導
    美國加州毒蘑菇爆發，已導致3人誤食死亡。（圖片擷取自X/@FamilyHealthSD）

    美國加州近日出現史上最嚴重的野生毒蘑菇中毒案件，當局緊急發出警告呼籲民眾避免自行採集野菌，這波中毒事件至今已造成3人死亡、3人需肝臟移植，多達35例病例。

    根據《ABC News》 報導，加州公共衛生部門表示，自去年11月中旬至今年1月初，高毒性野生蘑菇在雨後大量生長，這些毒蘑菇外觀易與可食用菇混淆，即便是經驗豐富的採菌者也難以辨別。

    誤食毒菇病例逐漸增加，官方表示病例中有包括兒童在內的患者出現嚴重肝損傷，需進行肝移植治療；另外有數人仍在醫院接受治療，而通常中毒症狀需在吃下毒菇後6至24小時才會出現，初期多為腹痛、噁心、嘔吐與腹瀉等，使人難以在早期察覺嚴重性。

    本次中毒通報涵範圍廣泛且個案數遠高於過去平均每年5例以內的常態，有專家指出，雨後濕氣促進了毒菇繁衍，民眾若自行採集或食用野菇風險極高。

    當局強力建議，民眾在此期間避免採集或食用任何野生蘑菇，即使看似熟悉也可能致命，若出現疑似中毒症狀，需立即就醫並聯絡相關專業單位協助。

