挺丹麥與格陵蘭 美國國會代表團拜會丹麥總理

1支跨黨派的美國國會代表團16日在哥本哈根會見丹麥總理佛瑞德里克森（右1）與格陵蘭總理尼爾森。圖為佛、尼2人13日聯袂在哥本哈根召開記者會。（路透）

儘管美國總統川普揚言要拿下丹麥海外屬地格陵蘭島，1支由美國民主、共和兩黨議員組成的國會代表團，16日在哥本哈根會見丹麥與格陵蘭的領導人，向其保證美國國會的支持。

川普以戰略位置以及礦產蘊藏為由，直言要用錢買下、甚至不排除以武力取得格陵蘭；但丹麥與格陵蘭拒不照辦，歐洲各國也不認同，近日還對格陵蘭派軍。

根據丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）的辦公室，由美國民主黨參議員昆斯（Chris Coons）率領的這支跨黨派國會代表團，將與佛瑞德里克森以及格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）會面。

根據了解，這支11人的國會代表團中，包括共和黨籍的參議員提里斯（Thom Tillis）與穆考斯基（Lisa Murkowski），但主要還是以民主黨人為主，除昆斯外，另有民主黨參議員夏亨（Jeanne Shaheen）與杜賓（Dick Durbin），以及數名聯邦眾議員。

昆斯日前透露該代表團將在16、17日造訪哥本哈根時說，值此國際動盪加劇之際，美國需要拉近盟友，而非趕走盟友，該代表團此行將發出「1個明確的訊息，即（美國）國會會信守對北大西洋公約組織（NATO）的承諾」。

美國與丹麥皆為北約成員，而北約的宗旨核心是集體防禦，川普若為拿下格陵蘭採取軍事行動，形同北約「網內互打」，有損該組織的團結。

14日，丹麥外長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）與格陵蘭外長莫茨費爾特（Vivian Motzfeldt）在華府與美國副總統范斯（J.D. Vance）以及國務卿盧比歐（Marco Rubio）會面，三方未就格陵蘭未來的基本議題達成共識。

