前日相菅義偉傳因體力考量不再參選眾議員 新田章文可能接替

日本產經新聞報導，前首相菅義偉基於體力的考量，將不參加下屆眾議員選舉。報導指出，曾任菅義偉的首相秘書官的新田章文，可能將接替出馬參選。

菅義偉十分挺台灣，他在2021年4月訪問美國與拜登總統會談後，日美發表的聯合聲明，首次將「台灣海峽和平穩定的重要性」納入聲明，定調為日本與歐洲美民主陣營的基本的共識。2021年6月日本贈送台灣AZ疫苗，當時擔任首相的菅義偉在背後出了不少力量。

1948年出生的菅義偉，在1996年從橫濱市議員轉戰眾議員成功後，已連續當選10屆。他在2006年安倍晉三內閣時首次入閣擔任總務大臣，創設了「故鄉稅」制度。2012年安倍東山再起，帶領自民黨奪回政權後，延攬菅義偉出任內閣官房長官，一直是安倍倚重的左右手，擔任官房長官的時間長達7年8個月，為歷代最長。

日本明仁天皇在2019年讓位，由德仁即位成為新天皇時，菅義偉公布新年號「令和」，因此也被稱為「令和大叔」。

安倍在2020年因舊疾復發辭職下台時，菅義偉代替安倍穩住政局，出馬參加自民黨總裁補選並在當年9月成為日本新首相，由於當時正處於肺炎疫情期間，菅義偉雖然完成了延後一年舉辦的東京奧運會，但疫情處理並未獲民眾支持，2021年總裁任期屆滿後放棄參選連任。

2022年7月安倍在參院大選的競選期間於奈良助講時遭到暗殺身亡，菅義偉在安倍國葬時以友人代表發表弔辭讓很多熱淚盈眶。

菅義偉雖然沒有加入自民黨的派閥，但在黨內的影響力極高，和麻生派龍頭麻生太郎被視為是黨內的兩大「造王者」，不過他兩度力挺小泉進次郎競逐總裁大位均失敗。2024年日本政壇出現菅義偉中風的傳聞，媒體拍攝到他在公開場合出現時表情略顯僵硬無神，健康的問題成為他從政壇引退不再參選的主因。

