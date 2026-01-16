為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    日義「女子會」！梅洛尼如願日本慶生 高市送橫濱花博周邊禮

    2026/01/16 15:53 駐日特派員林翠儀／東京16日報導
    義大利總理梅洛尼今天與日本首相高市早苗會談後，在社群平台X發文，貼出她與高早的自拍合照，還有一幅AI生成的漫畫版合照。（取自Giorgia Meloni X）

    義大利總理梅洛尼今天與日本首相高市早苗會談後，在社群平台X發文，貼出她與高早的自拍合照，還有一幅AI生成的漫畫版合照。（取自Giorgia Meloni X）

    昨天抵達日本的義大利總理梅洛尼，今天與日本首相高市早苗舉行會談。會談後梅洛尼在社群平台X發文，貼出她與高早的自拍合照，還有一幅AI生成的漫畫版合照，梅洛尼在貼文中表示，「兩個遙遠的國家，卻越來越親近」，還標記了高市的X帳號。

    15日是梅洛尼的49歲生日，之前她就曾說想在日本過生日，日媒報導，這也是促成她此次訪日的動力之一。日本網友也很好奇，高市首相將為梅洛尼準備什麼驚喜的生日大禮。

    今天會談前，高市在首相官邸門口親自迎接梅洛尼到訪，2人見面馬上互擁問候，高市準備的見面禮是2027年橫濱花博與三麗鷗合作的聯名周邊。上次梅洛尼訪日時，時任首相岸田文雄就曾為梅洛尼的女兒準備了Hello Kitty玩偶，高市這次準備的三麗鷗花博周邊是去年11月上市，不但投梅洛尼所好，而且還具宣傳橫濱花博的效果。高市已成了日本網友公認的另類「帶貨女王」，網友也開始在搜尋這項周邊。

    記者會上，高市也特別表示，昨天是梅洛尼的生日，對於她選在日本度過生日，感到無上光榮，當場祝賀梅洛尼生日快樂。梅洛尼預定17日結束訪日行程，兩位女性領袖之間還會有何互動，有沒有期盼中的「女子會」，已成日本網友的關注焦點。

