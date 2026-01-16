遊韓注意！PM2.5「嚴重」等級 能見度不足釀事故、航班受擾

南韓近日遭濃霧與沙塵暴雙重來襲。（圖片擷取自X/@WTrue8910）

南韓近日，遭濃霧與沙塵暴雙重來襲，全國多地能見度驟降至1公里以下，部分地區甚至不足100公尺，嚴重影響交通安全與航空運輸，各地接連傳出交通事故與人員傷亡，也讓霧霾危害再度成為社會關注焦點。

綜合韓媒報導，今早當地清晨6點左右，全羅北道發生一起死亡車禍，一名80多歲老翁過馬路時，遭40多歲駕駛開車撞擊身亡，警方初步研判，受濃霧與懸浮微粒影響，導致視線不良，恐是肇事主因，詳細責任仍在釐清中。

更令人遺憾的是，忠清南道一名50多歲男子在濃霧中外出散步迷路，曾打電話向家人求助表示「霧太大分不清方向」，約3個半小時後，被發現倒臥海灘，已心臟驟停，送醫仍宣告不治。

航空交通同樣受到衝擊。清州機場、光州機場陸續發布低能見度警報，多架國內外航班延誤，其中包含自台北飛往清州的班機，氣象單位指出，來自中國戈壁沙漠的黃沙與水氣結合，加劇霧霾形成，首爾PM2.5濃度一度達「嚴重污染」等級。

南韓氣象廳預估，霧霾天氣恐持續至17日上午，下午才會逐漸改善，並提醒民眾、旅客減少外出、行車務必放慢速度，以保安全。

