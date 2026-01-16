水火雙重威脅！ 澳洲東部洪水、大火肆虐

澳洲緊急服務部門今（16）日警告民眾，隨著暴雨和叢林大火襲擊該國東部，民眾應防範突如其來的洪水和火災。（歐新社）

澳洲緊急服務部門今（16）日警告民眾，隨著暴雨和叢林大火襲擊該國東部，民眾應防範突如其來的洪水和火災。

根據《法新社》報導，15日的強降雨導致澳洲維多利亞州某些地區洪水氾濫。維多利亞州氣象局表示，截至16日上午的24小時內，該州某地降雨量達到創紀錄的186毫米。

請繼續往下閱讀...

另外維多利亞州墨爾本北部持續數日的叢林大火已燒毀多處房屋，並造成1人死亡。

澳洲緊急救援部門聲稱，截至目前火災已摧毀289棟房屋，此外還有數百棟附屬建築被燒毀。

澳洲緊急救援部門官員表示，突發洪水切斷維多利亞州大洋路（Great Ocean Road），迫使多達300人撤離，大多數撤離者當時正在露營地度假。

露營者馬斯坦霍普（Matthew Stanhope）說「當時在下雨，我們全都在帳篷裡和朋友們一起玩牌，然後聽到有人在喊叫。洪水來得非常快，而且悄無聲息。沒有任何聲音，水就突然上漲了。」

針對澳洲發生的尖然災害，澳洲緊急管理專員維布施（Tim Wiebusch）告訴記者「我們經歷了嚴重極端高溫、災難性叢林大火，現在又遭遇突發洪水。這提醒我們社區需要為各類型的緊急情況做好準備。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法