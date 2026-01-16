香港多個時事節目停播 主持人：城市已深不見光

香港商業電台播放了逾22年的時事及清談節目「光明頂」預計19日停播，主持人之一的陶傑在臉書發文表示，這是社會對言論自由的哀悼。（圖擷取自陶傑臉書）

香港電台及香港商業電台近期多個時事節目停播，包括商台播放了逾22年的時事及清談節目「光明頂」，在香港引起很大回響。該節目主持之一陶傑表示，「這是社會對言論自由的哀悼」。

綜合港媒報導，於2003年開始播放的商業電台時事評論及清談節目「光明頂」於19日起停播。同一時段改播新節目「又係（是）時候同一天講再見」，主持包括立法會前議員江玉歡。

「光明頂」停播在香港社會引起很大反響。主持之一的陶傑昨天在其臉書發文指，「這是社會對言論自由的哀悼，而不止（只）是對我一個人的支持」。

他說，「但當一個七百萬人口的城市成為一座黑暗而狹窄的礦井，一個電台成為一個深垂入礦井的鳥籠...那麼哀悼的不是一個還有缺陷的電台節目，而是那個在礦井裏已經沒有氧氣深不見光的城市」。

港媒引述商台回應稱，今年商業電台將有一系列節目改革，在晚間時段加入多元化生活分享與陪伴元素，為香港人注入更多情緒價值。

香港電台製作了近40年的電視節目「議事論事」也會停播，由另一節目「議政四方」代替。

「議事論事」是由主持及嘉賓剖析香港政治事務，並發表個人意見，以便市民更了解政府的施政理念。近年「議事論事」捲入刪改內容的風波，包括2021年5月，有一集在結尾播放六四長跑片段，其後在網上該片段被刪除。

香港電台另一電台節目「香港家書」也已停播。該節目播放逾20年，邀請學者、議員、官員及社會各界人士以書信形式向香港市民發表意見，分析香港社會現象或表達個人感受。

港台回覆媒體查詢表示，隨着可供分享意見的平台日益增多，不少人士已選擇在其他平台發表意見，港台「與時並進」，已結束「香港家書」的播放，並繼續探討開發更多能與嘉賓深入互動的個人意見節目。

