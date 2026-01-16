NCAA、NBA球員均涉入 ！全美最大假球醜聞調查曝：源自中國

圖為畢拉普斯去年11約在紐約東區聯邦地區法院出庭受審後離開。（法新社）

美國籃壇去年爆發一起震驚全球的「假球案」，包括NBA球員羅齊爾（Terry Rozier）、NBA拓荒者隊時任總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）都捲入其中，不過兩人均否認。近日聯邦檢察官解封了起訴書，有26人遭到起訴。而這起足以在美國運動史上留下惡名的大型賭博案，起源竟來自中國江蘇省。

綜合外媒報導，美國聯邦檢察官梅特卡夫（David Metcalf）表示：「這是一個龐大的陰謀，吞噬了大學籃球世界。」相關起訴書的核心人物圍繞著兩名賭客：海寧（Shane Hennen）與費爾利（Marves Fairley），這兩人在受操弄的比賽中下了5位數至6位數美元的賭注，他們甚至與球員合謀，操弄過6場NBA層級的比賽。

請繼續往下閱讀...

然而在他們操弄的假球案進入美國校園之前，其實源起於中國江蘇省。大約在2022年9月，他們就找到了前NBA後衛布萊肯尼（Antonio Blakeney），布萊肯尼當時是中國職業聯賽（CBA）的得分王，他不但接受打假球，還邀請隊友與他一起參與。當時，費爾利將裝有近20萬美元現金的包裹放到布萊肯尼位於佛羅里達州的私人倉庫中。

隨後，海寧、費爾利與布萊肯尼將他們這種模式帶回美國本土，並向大學聯賽（NCAA）伸出魔掌，他們與擁有NCAA籃球人脈的操盤手合作，透過會面、電話和社群媒體訊息聯繫球員，據稱提供的賄賂金額通常在1萬至3萬美元之間。大部分的情況他們會瞄準那些被賠率預期會輸球的球隊，有時他們會說服球員只在「上半場」放水，而不影響最終比賽結果。

報導指出，該集團將類似手段轉向NCAA後，涉及超過17支球隊的39名以上球員試圖操弄超過29場比賽。海寧去年已被指控與熱火隊後衛羅齊爾合謀，參與NBA的假球計畫。

該集團在CBA、NCAA層級中，大多採取大規模的「讓分盤」操作模式，通常需要收買多位關鍵球員；而在NBA中，主要透過針對「個別球員特設投注」，通常僅需要收買一個人就能完成，也不太影響勝負。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法