首份國情咨文！委國代理總統籲開放石油業、與美對話

委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）15日發表她的第一次國情咨文（state of the union message），呼籲開放國營石油產業吸引更多外資和與美國進行外交對話。

根據《美聯社》報導，委內瑞拉被美國要求配合重塑該國遭制裁石油產業計畫，羅德里格斯在此背景下宣布委內瑞拉正形成1項新政策。

羅德里格斯呼籲立法者批准石油部門改革，以確保外國企業能夠進入委內瑞拉龐大石油儲備，並敦促在場外國外交官向海外投資者介紹這些變化。

羅德里格斯表示，委內瑞拉在與世界的自由貿易關係中，可銷售其能源產業的產品。他補充，石油銷售的現金將流入2個主權財富基金，其中1個將支持陷入危機的衛生服務，另1個則用於加強公共基礎設施。

目前委內瑞拉醫療設備極度不足，情況遭到連病人都需要自備治療所需用品。

羅德里格斯談到美國逮捕馬杜羅時，將其稱為「2國關係上的污點」，並呼籲美國尊重他的尊嚴。

羅德里格斯也呼籲2國進行外交對話。她說「我們不要害怕外交。我請求政治不要被改變，不要以仇恨和不寬容開始。」

羅德里格斯的演講共44分鐘且語氣溫和，與前任委內瑞拉總統們動輒數小時、抨擊美國帝國主義的激烈言辭形成鮮明對比。

