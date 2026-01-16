為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    首份國情咨文！委國代理總統籲開放石油業、與美對話

    2026/01/16 13:46 編譯謝宜哲／綜合報導
    委內瑞拉代理總統羅德里格斯呼籲，開放國營石油產業吸引更多外資和與美國進行外交對話。（法新社）

    委內瑞拉代理總統羅德里格斯呼籲，開放國營石油產業吸引更多外資和與美國進行外交對話。（法新社）

    委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）15日發表她的第一次國情咨文（state of the union message），呼籲開放國營石油產業吸引更多外資和與美國進行外交對話。

    根據《美聯社》報導，委內瑞拉被美國要求配合重塑該國遭制裁石油產業計畫，羅德里格斯在此背景下宣布委內瑞拉正形成1項新政策。

    羅德里格斯呼籲立法者批准石油部門改革，以確保外國企業能夠進入委內瑞拉龐大石油儲備，並敦促在場外國外交官向海外投資者介紹這些變化。

    羅德里格斯表示，委內瑞拉在與世界的自由貿易關係中，可銷售其能源產業的產品。他補充，石油銷售的現金將流入2個主權財富基金，其中1個將支持陷入危機的衛生服務，另1個則用於加強公共基礎設施。

    目前委內瑞拉醫療設備極度不足，情況遭到連病人都需要自備治療所需用品。

    羅德里格斯談到美國逮捕馬杜羅時，將其稱為「2國關係上的污點」，並呼籲美國尊重他的尊嚴。

    羅德里格斯也呼籲2國進行外交對話。她說「我們不要害怕外交。我請求政治不要被改變，不要以仇恨和不寬容開始。」

    羅德里格斯的演講共44分鐘且語氣溫和，與前任委內瑞拉總統們動輒數小時、抨擊美國帝國主義的激烈言辭形成鮮明對比。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播