香港驚見男子持刀挾持人質 港警對峙後擊斃嫌犯畫面曝

香港屯門15日驚傳槍擊案，1名34歲男子持刀挾持路人，最終被警方開槍擊倒，送醫後不治，有路人受訪時指出，在案發前2小時就看到嫌犯在大街遊蕩，不斷自言自語。

綜合外媒報導，香港警方表示，15日晚上7時10分接獲民眾報案指出，有1名男子到商店取走1把刀械，警方抵達現場後，發現嫌犯手持長刀不斷揮舞，民眾四處奔逃，警方先以辣椒水嘗試制伏，嫌犯逃離從另1個入口進入商場，再從另1個出口挾持女性走出。

警方持槍與嫌犯對峙，嫌犯按住人質頭部準備以刀攻擊，警方馬上對著嫌犯開2槍，嫌犯中槍立刻倒地，隨後被送醫治療，但最終不治身亡，警方事後在嫌犯背包中搜出毒品與甩棍。

據了解，嫌犯是越南籍，有香港身分證，家屬透露，嫌犯在香港出生，與家人住在大興邨後搬出，至少2個月沒有與家人聯絡，平時靠打零工維生，有黑社會背景與精神科就醫紀錄，警方判斷犯案時疑受毒品影響，目前正在追查毒品的來源與調查其他細節。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

香港警方擊斃嫌犯，救出人質。（圖擷取自微博）

