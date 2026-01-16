為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    香港驚見男子持刀挾持人質 港警對峙後擊斃嫌犯畫面曝

    2026/01/16 11:26 即時新聞／綜合報導
    香港警方持槍與嫌犯對峙。（圖擷取自微博）

    香港警方持槍與嫌犯對峙。（圖擷取自微博）

    香港屯門15日驚傳槍擊案，1名34歲男子持刀挾持路人，最終被警方開槍擊倒，送醫後不治，有路人受訪時指出，在案發前2小時就看到嫌犯在大街遊蕩，不斷自言自語。

    綜合外媒報導，香港警方表示，15日晚上7時10分接獲民眾報案指出，有1名男子到商店取走1把刀械，警方抵達現場後，發現嫌犯手持長刀不斷揮舞，民眾四處奔逃，警方先以辣椒水嘗試制伏，嫌犯逃離從另1個入口進入商場，再從另1個出口挾持女性走出。

    警方持槍與嫌犯對峙，嫌犯按住人質頭部準備以刀攻擊，警方馬上對著嫌犯開2槍，嫌犯中槍立刻倒地，隨後被送醫治療，但最終不治身亡，警方事後在嫌犯背包中搜出毒品與甩棍。

    據了解，嫌犯是越南籍，有香港身分證，家屬透露，嫌犯在香港出生，與家人住在大興邨後搬出，至少2個月沒有與家人聯絡，平時靠打零工維生，有黑社會背景與精神科就醫紀錄，警方判斷犯案時疑受毒品影響，目前正在追查毒品的來源與調查其他細節。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    香港警方擊斃嫌犯，救出人質。（圖擷取自微博）

    香港警方擊斃嫌犯，救出人質。（圖擷取自微博）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播