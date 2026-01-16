為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    渴求之物入手！川普與馬查多會面 收到諾貝爾和平獎章

    2026/01/16 11:25 編譯謝宜哲／綜合報導
    委內瑞拉反對派領袖馬查多與美國總統川普會面，並將諾貝爾和平獎獎章送給川普。圖為馬查多結束會晤後離開白宮。（美聯社）

    委內瑞拉反對派領袖馬查多與美國總統川普會面，並將諾貝爾和平獎獎章送給川普。圖為馬查多結束會晤後離開白宮。（美聯社）

    委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多（María Corina Machado）15日在白宮與美國總統川普會面。雖然川普曾質疑她在美國逮捕委內瑞拉總統馬杜羅後接管該國資格，但她仍將諾貝爾和平獎獎章送給川普。

    根據《美聯社》報導，馬查多在離開白宮前往國會山莊後告訴記者「我把獎章送給總統，即諾貝爾和平獎。這是為了表彰他對我們自由的獨特承諾。」

    諾貝爾獎委員會先前說，馬查多不能將獎章交給川普，而川普一直渴望獲得此榮譽。《美聯社》聲稱，馬查多給川普獎章是象徵性的事情，但考慮到川普已表示願與委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）合作，她的舉動仍非同尋常。

    川普也在社群媒體上證實，馬查多將獎章給了他，並強調能見到她感到榮幸。

    川普說「她是一位了不起的女性，經歷了很多磨難。她將諾貝爾和平獎給我，以表彰我所做的事。這是相互尊重的美好舉動，謝謝。」

    值得注意的是，川普曾公開表達支持委內瑞拉的民主統治，但未給出何時舉行選舉的時間表。馬查多稱川普在會談中，幾乎沒有提供任何這方面的具體細節。

    馬查多也沒有透露更多關於談話內容的資訊。她只是對白宮大門附近的支持者說「我們可以依靠美國總統。」促使一些人高喊「謝謝你，川普。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播