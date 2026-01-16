渴求之物入手！川普與馬查多會面 收到諾貝爾和平獎章

委內瑞拉反對派領袖馬查多與美國總統川普會面，並將諾貝爾和平獎獎章送給川普。圖為馬查多結束會晤後離開白宮。（美聯社）

委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多（María Corina Machado）15日在白宮與美國總統川普會面。雖然川普曾質疑她在美國逮捕委內瑞拉總統馬杜羅後接管該國資格，但她仍將諾貝爾和平獎獎章送給川普。

根據《美聯社》報導，馬查多在離開白宮前往國會山莊後告訴記者「我把獎章送給總統，即諾貝爾和平獎。這是為了表彰他對我們自由的獨特承諾。」

請繼續往下閱讀...

諾貝爾獎委員會先前說，馬查多不能將獎章交給川普，而川普一直渴望獲得此榮譽。《美聯社》聲稱，馬查多給川普獎章是象徵性的事情，但考慮到川普已表示願與委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）合作，她的舉動仍非同尋常。

川普也在社群媒體上證實，馬查多將獎章給了他，並強調能見到她感到榮幸。

川普說「她是一位了不起的女性，經歷了很多磨難。她將諾貝爾和平獎給我，以表彰我所做的事。這是相互尊重的美好舉動，謝謝。」

值得注意的是，川普曾公開表達支持委內瑞拉的民主統治，但未給出何時舉行選舉的時間表。馬查多稱川普在會談中，幾乎沒有提供任何這方面的具體細節。

馬查多也沒有透露更多關於談話內容的資訊。她只是對白宮大門附近的支持者說「我們可以依靠美國總統。」促使一些人高喊「謝謝你，川普。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法