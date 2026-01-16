為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    涉操縱美大學及中國職籃比賽　20人遭起訴

    2026/01/16 03:45 中央社

    根據今天公布的起訴書，賓州聯邦檢察官指控20人涉嫌操縱大學籃球及中國職業籃球比賽的賭盤。這是美國合法運動博彩日益盛行背景下，最新一起指控運動員作弊的案件。

    路透社報導，這份長達70頁的起訴書點名10多名前大學與職籃球員，以及先前因涉及大規模美國職籃NBA操盤案而被起訴的2名運動博弈圈的網紅。他們面臨體育賽事賄賂、電信詐欺以及共謀罪等指控。

    費城聯邦檢察官指控，這起操盤計畫始於2022年，當時幾名被告開始招攬並賄賂中國男子籃球職業聯賽（CBA）球員，要求他們在比賽中故意表現不佳，以確保對其球隊所下的特定賭注能夠獲利。

    檢察官指出，這項操盤計畫在2023至2024賽季擴大到美國大學籃球，被告收買球員以操縱賽果，確保球隊最終勝分低於讓分盤所設定的預期門檻。

    檢察官表示，合法運動博彩的快速普及，使操盤者能透過分散下注的方式規避監管機構追查。

    兩名被告、體育博彩網紅韓能（Shane Hennen）與費爾利（Marves Fairley），曾於去年10月與邁阿密熱火球員羅齊爾（Terry Rozier）及前克里夫蘭騎士後衛瓊斯（Damon Jones）一起，被控利用內部資訊，包括未公開的球員健康報告，操縱NBA比賽賭盤。4人在該案中均表示不認罪。

    這些指控在布魯克林聯邦法院公布，同時還有另一宗相關案件，涉及10多名被告，包括波特蘭拓荒者隊總教練、NBA名人堂球星畢拉普斯（Chauncey Billups）。他被指控涉嫌利用高科技設備，操縱非法撲克牌賭局。畢拉普斯及其共同被告均表示不認罪。（編譯：陳昱婷）1150116

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播