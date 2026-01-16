為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    官員：阿拉伯4國憂受波及　密集磋商阻美國攻擊伊朗

    2026/01/16 02:54 中央社

    一名波斯灣地區的官員表示，4個阿拉伯國家本週與美國及伊朗密集進行外交協商，力圖阻止美國因伊朗鎮壓抗議者而對伊朗發動攻擊，它們擔心相關行動將對整個區域帶來影響。

    路透社報導，這4個國家是沙烏地阿拉伯、卡達、阿曼和埃及，在它們進行為期48小時的外交行動後，美國總統川普（Donald Trump）今天示意，他最終決定暫不發動攻擊，並宣稱伊朗殺戮行為正在減少。

    這名因事涉敏感而要求匿名的官員說，上述4國向華府傳達說，任何攻擊都會對該區域帶來安全和經濟層面的後果，最終也會衝擊美國本身。

    該官員補充道，4國也告訴伊朗，若伊朗對波斯灣地區的美國設施發動報復性攻擊，將影響伊朗與區域內其他國家的關係。

    沙烏地阿拉伯的國際媒體辦公室、卡達外交部、阿曼新聞部、埃及外交部發言人未立即回應置評請求。

    阿拉伯聯合大公國並未參與上述外交行動。對於阿聯是否以任何形式參與該議題的外交磋商，阿聯外交部也未即時回應。

    「華爾街日報」（The Wall Street Journal）本週亦曾報導，沙烏地阿拉伯、卡達和阿曼遊說華府不要發動攻擊。

    阿曼與卡達曾在伊朗與西方的爭端中扮演調解角色。

    美國盟邦沙烏地和埃及向來與伊朗關係緊張，然而，沙烏地與伊朗2023年同意緩和數十年來的對抗，如今沙烏地把焦點擺在經濟。

    波斯灣國家擔心，若伊朗報復美國的攻擊，它們境內的美國軍事設施會被捲入，且支撐區域經濟命脈的能源設施最終也可能淪為攻擊目標。

    沙烏地阿拉伯及卡達與川普政府關係緊密。而在加薩（Gaza）戰爭的調解過程中，卡達和埃及也與美國保持密切合作。（編譯：楊昭彥）1150116

