為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    德國參與北約格陵蘭勘查 防長點名中俄北極軍事活動

    2026/01/15 22:34 中央社
    德國防長佩斯托瑞斯。（路透檔案照）

    德國防長佩斯托瑞斯。（路透檔案照）

    德國宣布明天將與多個北約夥伴共同派遣勘查小組前往格陵蘭，評估北極地區安全與未來軍事部署。德方指出，此行為因應俄羅斯與中國在北極日益升高的軍事活動，勘查行動由丹麥主導，並在北約架構下進行。

    德國聯邦國防部今天發布新聞稿，宣布已與丹麥完成協調，相關人員今天前往丹麥卡魯普（Karup），明天與丹麥勘查小組及其他北約盟國夥伴會合，採聯合飛行方式共同前往格陵蘭。

    聯邦國防部指出，聯合飛行象徵北約盟國在北極安全議題上團結一致，此次勘查行動並未聚焦具體軍事能力或兵力投入，而是蒐集有關當地環境、基礎設施與演訓條件等資訊，作為北約防務後續討論與規劃依據。

    德國防長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）透過新聞稿表示，「俄羅斯與中國正愈來愈多地以軍事方式利用北極地區，對交通、通訊與貿易航道的自由構成挑戰；北約不會允許這種情況發生，將持續捍衛以規則為基礎的國際秩序。」

    佩斯托瑞斯另強調，格陵蘭聯合勘查行動是由丹麥主導，並在北約架構下進行，特別需要與美國保持高度協調。

    北極地區特別是格陵蘭正成為大國角力熱點，柏林智庫墨卡托中國研究中心（MERICS）日前發布報告，分析中國與西方的地緣政治競爭，正迅速擴展至「極地、外太空、網路空間與深海」這4個新戰略領域。

    這份獲歐盟研究計畫資助的研究報告指出，北京將這4大領域稱為「戰略新前沿」（strategic new frontiers），中國在新前沿的企圖與作為，對歐洲的利益、安全、價值觀與未來經濟發展構成明確挑戰，其中在北極與外太空的布局尤須歐洲高度警惕。

    報告分析，俄羅斯當前已成為中國在「戰略新前沿」的首選合作夥伴，特別是俄羅斯擁有大片北極海域與陸地主權、北極東北航道（NSR）通行權，以及完整的基礎建設與軍事設施，能和中國當前的技術、科學研究與資金互補。

    報告提醒，若歐洲未能回應中俄在北極的布局，恐面臨戰略邊緣化，建議歐盟與成員國應加大對北極基礎設施投資，同時強化北約軍事合作，因應北極安全環境變化。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播