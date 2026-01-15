德國參與北約格陵蘭勘查 防長點名中俄北極軍事活動

德國防長佩斯托瑞斯。（路透檔案照）

德國宣布明天將與多個北約夥伴共同派遣勘查小組前往格陵蘭，評估北極地區安全與未來軍事部署。德方指出，此行為因應俄羅斯與中國在北極日益升高的軍事活動，勘查行動由丹麥主導，並在北約架構下進行。

德國聯邦國防部今天發布新聞稿，宣布已與丹麥完成協調，相關人員今天前往丹麥卡魯普（Karup），明天與丹麥勘查小組及其他北約盟國夥伴會合，採聯合飛行方式共同前往格陵蘭。

聯邦國防部指出，聯合飛行象徵北約盟國在北極安全議題上團結一致，此次勘查行動並未聚焦具體軍事能力或兵力投入，而是蒐集有關當地環境、基礎設施與演訓條件等資訊，作為北約防務後續討論與規劃依據。

德國防長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）透過新聞稿表示，「俄羅斯與中國正愈來愈多地以軍事方式利用北極地區，對交通、通訊與貿易航道的自由構成挑戰；北約不會允許這種情況發生，將持續捍衛以規則為基礎的國際秩序。」

佩斯托瑞斯另強調，格陵蘭聯合勘查行動是由丹麥主導，並在北約架構下進行，特別需要與美國保持高度協調。

北極地區特別是格陵蘭正成為大國角力熱點，柏林智庫墨卡托中國研究中心（MERICS）日前發布報告，分析中國與西方的地緣政治競爭，正迅速擴展至「極地、外太空、網路空間與深海」這4個新戰略領域。

這份獲歐盟研究計畫資助的研究報告指出，北京將這4大領域稱為「戰略新前沿」（strategic new frontiers），中國在新前沿的企圖與作為，對歐洲的利益、安全、價值觀與未來經濟發展構成明確挑戰，其中在北極與外太空的布局尤須歐洲高度警惕。

報告分析，俄羅斯當前已成為中國在「戰略新前沿」的首選合作夥伴，特別是俄羅斯擁有大片北極海域與陸地主權、北極東北航道（NSR）通行權，以及完整的基礎建設與軍事設施，能和中國當前的技術、科學研究與資金互補。

報告提醒，若歐洲未能回應中俄在北極的布局，恐面臨戰略邊緣化，建議歐盟與成員國應加大對北極基礎設施投資，同時強化北約軍事合作，因應北極安全環境變化。

