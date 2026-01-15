北京慌了！委國石油出口遭美國掌控 對中國出口2月起將遽減

交易員和分析師表示，從2月開始，中國從委國進口的石油，預計將大幅減少。（法新社）

美軍1月3日突襲並活捉委內瑞拉總統馬杜羅後，就要求委國代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）驅逐中國和俄羅斯勢力，並在石油生產方面優先與美方合作。《路透》報導，交易員和分析師表示，美國宣告控制委國後，從2月開始，中國從這個「石油輸出國家組織」（OPEC）成員國進口的石油，預計將會大幅減少。

美國總統川普去年12月對受制裁船隻運輸委國石油實施封鎖，作為對馬杜羅施壓的手段後，離開委國開往中國的油輪數量就銳減。馬杜羅最終在美軍突襲行動中遭到活捉，川普並宣告美國已掌控這個OPEC創始會員國，並開始敦促美國企業投資委內瑞拉石油產業。

不過，美國宣布封鎖委國後，已扣押5艘與委國有關的船隻，導致船東選擇掉頭遠離或在裝貨後返回委國水域，以避免遭到扣押的風險，從而使美國得以控制委國石油流向。

在3日美軍突襲期間，約有12艘已裝載委國石油的油輪，關閉定位應答機離開委國，但在委國臨時政府與美國談成5000萬桶石油供應協議後，大多數油輪已返回當地。

1名海運業人士透露，其中3艘油輪仍朝亞洲航行，預計將於2月底前後抵達中國。這些油輪運載約300萬桶燃料油和200萬桶梅雷重油（Merey heavy crude）。

市場情報公司Kpler美洲原油分析師Richard Ro表示，自從美國去年12月展開封鎖以來，包括梅雷重油在內290萬桶委國原油，已由3艘油輪運往亞洲，並估計另有260 萬桶燃料油突破封鎖運出。

預計運抵中國的上述500萬桶燃料油和原油，折合每日約16萬6000桶，遠低於去年委國對中國供油量。根據委國國營石油公司內部文件，去年委國對中國日均原油及燃料油出口量64.2萬桶，約占去年平均出口總量每日84.7萬桶的75%。

