川普開價買格陵蘭 居民回嗆：把我們當什麼

格陵蘭人高舉格陵蘭旗幟嗆川普，海報上寫著「川普！想都別想買下格陵蘭」。（法新社檔案照）

美國總統川普亟欲取得格陵蘭島控制權，歐洲多國群起反對，島上居民惴惴不安。民調顯示多數居民反對美國統治，一名年輕人對法媒說，川普開價想併吞這座島，「把我們當什麼？」

川普（Donald Trump）近期多次強調，為了美國國家安全，有必要控制格陵蘭島，甚至暗示不排除以武力奪取。但格陵蘭是丹麥自治領地，丹麥和格陵蘭政治領袖均表態不願將這座島嶼讓予美國。

請繼續往下閱讀...

川普去年也曾放話要得到格陵蘭，但在美軍今年初直搗委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）抓捕總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，格陵蘭人開始相信川普真有可能毫無顧忌地行動。

歐洲國家陸續聲援丹麥，法國和德國、瑞典、挪威等計劃派軍赴格陵蘭，參與丹麥「北極耐力」（Arctic Endurance）演習架構下的任務。首批約15名法軍已抵達格陵蘭首府努克（Nuuk）。

迴聲報（Les Echos）提到，法國外交部長巴霍（Jean-Noël Barrot）宣布2月6日將在格陵蘭開設領事館，但當地僅登記有6名法國人，因此開設領事館更多是政治動作，用意是釋出支持丹麥的訊號。

法國世界報（Le Monde）記者前往格陵蘭島實地採訪。研讀歷史與文化的20歲格陵蘭大學生妮雅（Nia）受訪時說：「我周圍的人都不想成為美國人，絕對連一個人都沒有。」

她記得川普在第一個總統任期內的2019年曾發表想要收購格陵蘭的言論，當時川普在社群媒體發布合成圖片，顯示一棟掛有他名字的金色大樓座落在格陵蘭島上，同時寫道：「我保證不會對格陵蘭這麼做。」

妮雅嘆道：「大家都以為他在開玩笑，但現在不覺得了。」

據報導，雖然部分格陵蘭人對於前殖民國丹麥也懷有怨恨，但根據民意調查，超過8成格陵蘭受訪者不願接受美國統治。

另一名大學生蘇菲（Sophie）說，自然環境對格陵蘭人非常重要，「是我們的一部分」，然而川普認為氣候變遷是「騙局」，這與格陵蘭人的想法並不相容。

她的同學艾維亞（Avia）也表示：「他（川普）開價1萬美元給格陵蘭人（想併吞這座島），這是把我們當什麼？美國夢已經沒了！」

兩人還說，校內一名美籍教師「因為太尷尬，自稱是加拿大人」。艾維亞去年4月到9月在旅遊業打工，當時「所有美國遊客都在花時間道歉」。

為了商討解決之道，丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）、格陵蘭外長莫茨費爾特（Vivian Motzfeldt）14日與美國副總統范斯（J.D. Vance）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）在華府會面。

會後，丹麥方面表明雙方仍存「根本分歧」。與此同時，在努克一家酒吧看電視轉播的格陵蘭人懸著的心仍放不下來。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法