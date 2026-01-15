為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普開價買格陵蘭 居民回嗆：把我們當什麼

    2026/01/15 22:22 中央社
    格陵蘭人高舉格陵蘭旗幟嗆川普，海報上寫著「川普！想都別想買下格陵蘭」。（法新社檔案照）

    格陵蘭人高舉格陵蘭旗幟嗆川普，海報上寫著「川普！想都別想買下格陵蘭」。（法新社檔案照）

    美國總統川普亟欲取得格陵蘭島控制權，歐洲多國群起反對，島上居民惴惴不安。民調顯示多數居民反對美國統治，一名年輕人對法媒說，川普開價想併吞這座島，「把我們當什麼？」

    川普（Donald Trump）近期多次強調，為了美國國家安全，有必要控制格陵蘭島，甚至暗示不排除以武力奪取。但格陵蘭是丹麥自治領地，丹麥和格陵蘭政治領袖均表態不願將這座島嶼讓予美國。

    川普去年也曾放話要得到格陵蘭，但在美軍今年初直搗委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）抓捕總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，格陵蘭人開始相信川普真有可能毫無顧忌地行動。

    歐洲國家陸續聲援丹麥，法國和德國、瑞典、挪威等計劃派軍赴格陵蘭，參與丹麥「北極耐力」（Arctic Endurance）演習架構下的任務。首批約15名法軍已抵達格陵蘭首府努克（Nuuk）。

    迴聲報（Les Echos）提到，法國外交部長巴霍（Jean-Noël Barrot）宣布2月6日將在格陵蘭開設領事館，但當地僅登記有6名法國人，因此開設領事館更多是政治動作，用意是釋出支持丹麥的訊號。

    法國世界報（Le Monde）記者前往格陵蘭島實地採訪。研讀歷史與文化的20歲格陵蘭大學生妮雅（Nia）受訪時說：「我周圍的人都不想成為美國人，絕對連一個人都沒有。」

    她記得川普在第一個總統任期內的2019年曾發表想要收購格陵蘭的言論，當時川普在社群媒體發布合成圖片，顯示一棟掛有他名字的金色大樓座落在格陵蘭島上，同時寫道：「我保證不會對格陵蘭這麼做。」

    妮雅嘆道：「大家都以為他在開玩笑，但現在不覺得了。」

    據報導，雖然部分格陵蘭人對於前殖民國丹麥也懷有怨恨，但根據民意調查，超過8成格陵蘭受訪者不願接受美國統治。

    另一名大學生蘇菲（Sophie）說，自然環境對格陵蘭人非常重要，「是我們的一部分」，然而川普認為氣候變遷是「騙局」，這與格陵蘭人的想法並不相容。

    她的同學艾維亞（Avia）也表示：「他（川普）開價1萬美元給格陵蘭人（想併吞這座島），這是把我們當什麼？美國夢已經沒了！」

    兩人還說，校內一名美籍教師「因為太尷尬，自稱是加拿大人」。艾維亞去年4月到9月在旅遊業打工，當時「所有美國遊客都在花時間道歉」。

    為了商討解決之道，丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）、格陵蘭外長莫茨費爾特（Vivian Motzfeldt）14日與美國副總統范斯（J.D. Vance）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）在華府會面。

    會後，丹麥方面表明雙方仍存「根本分歧」。與此同時，在努克一家酒吧看電視轉播的格陵蘭人懸著的心仍放不下來。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播