奇蹟！陸龜遭密封地底10年仍存活 專家揭關鍵

巴西一戶家庭在翻修住家地板時，意外挖出一隻活生生的陸龜。（圖截自TikTok／Wilson Coelho）

巴西一戶家庭在翻修住家地板時，意外從密封的地板挖出一隻活生生的陸龜，家屬推測這隻陸龜可能受困地底長達10年。儘管長期處於無光、無水的極端環境，這隻陸龜獲救時仍維持生命跡象，讓不少人驚呼陸龜頑強的生命力。

《CNN Brasil》報導，這起事件發生在巴西伊塔卡賈市（Itacajá），屋主的孫女露伊莎（Luiza Regina）表示，當初是為了維修漏水問題才請工人敲開地板，沒想到地磚下方竟藏著一隻陸龜。露伊莎透露，地板封死至今已13年，推測這隻陸龜可能是10年前裝潢時，不慎掉入地基並被活埋。

由於長期受困於狹小空間，陸龜獲救時龜殼已明顯擠壓變形，且由於長年未接觸陽光，對光線極度敏感。環境教育專家解釋，陸龜之所以能在無進食狀態下存活多年，關鍵在於極其緩慢的新陳代謝，以及能夠進入類似冬眠的「夏眠」（Brumation）狀態。在此模式下，陸龜即便不吃不喝仍能維持生命機能。

目前這隻陸龜已被冠上「勝利者」的稱號，重見天日後的第一件事就是瘋狂進食，展現出極強的求生欲。當地環境局已介入處理，將牠送往野生動物中心安置，透過漸進式的陽光訓練與營養補充恢復健康。這段「囚禁地底10年」的生存故事在網路瘋傳，讓不少網友見識到陸龜頑強的生命力。

