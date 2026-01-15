伊朗領導層疑匯出巨資 美財長特矢言追查金流

美國財政部長貝森特。（路透社檔案照）

伊朗局勢動盪和美國可能對其發動空襲，引發外界擔心伊朗崩潰之際，美國財政部長貝森特說，華府正追蹤伊朗領導層匯出巨資一事。有外媒披露他們過去2天匯出15億美元。

伊朗異議媒體「伊朗國際」（Iran International）電視台報導，貝森特（Scott Bessent）接受美國保守派媒體新聞頭條（Newsmax）專訪時說：「身為執行制裁的財政部，我們現在看到老鼠紛紛棄船逃離，因為我們目睹數以百萬計、甚至數以千萬計美元正被伊朗領導層偷偷匯到國外。因此，他們正在棄船，我們還發現這些資金正流入全球各地的銀行和金融機構。」

伊朗近日示威是去年12月28日從首都德黑蘭開始，當地商家罷工抗議物價高漲及經濟停滯，起初是和平行動，到了30日至少有10所大學的學生加入示威後，抗議行動蔓延至超過100座城市，成為德黑蘭當局近年最嚴峻的挑戰。

「伊朗國際」調查指出，伊朗安全部隊實彈鎮壓示威民眾，造成多達1萬2000人喪生。

貝森特在訪談中矢言追查伊朗領導層匯出的巨額資金，「我們在財政部的任務就是追蹤金流，無論金流是透過銀行系統或是數位資產。我們一定會追查這些資產，他們別想長期持有。」

另據以色列媒體「14頻道」（Channel 14）披露，伊朗領導階層過去2天已將15億美元（新台幣約473億元）轉入杜拜託管帳戶。

「14頻道」引述知悉伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）經濟活動的人士指出，15億美元在過去數十小時內以加密貨幣形式轉入杜拜這個明確的目的地，未透過銀行系統。

報導還說，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）之子穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）也涉及這批資金轉運，「他單獨匯出約3億2800萬美元至同樣的目的地」。

由於制裁和銀行管制使傳統方式轉帳難度升高，伊朗日益依賴加密貨幣管道將資金運往海外。

