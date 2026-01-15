習近平重申「兩個仍然」 法廣：承認10餘年反腐徹底失敗

中國領導人習近平自2012年上台後不久，就高舉「反腐」大旗，但過去十幾年來，中國官場的腐敗越演越烈。（美聯社檔案照）

中國國家主席習近平自2012年上台後不久，就高舉「反腐」大旗，但過去十幾年來，中國官場的腐敗越演越烈，不僅落馬高官人數越來越來多，涉及金額也越來越大。在近日落幕的中共中紀委五中全會上，習近平的談話重申「兩個仍然」－－「反腐敗鬥爭形勢仍然嚴峻複雜，剷除腐敗滋生土壤和條件任務仍然艱巨繁重」。有評論認為，「兩個仍然」透露的是，習近平反腐十餘年，承認以失敗告終。

《法廣》發表評論指出，14日結束的中共中紀委五中全會發布公報強調，2026年作為「十五五」開局之年需完成6大目標，第一就是「強化政治監督」，提出「堅決清除心懷二志、言行不一的」兩面人，認為這套說法把「反腐」提到了新的高度。

評論說，以「心懷二志」的說法來指定「忠誠還不夠絕對」的黨高級幹部，似乎比較新鮮，也從一個側面點出了習近平反腐的要害，即以對黨的忠誠也就是對習近平的忠誠，來作為鑑定黨員幹部腐敗與否的核心標尺，把忠誠絕對化到完全的主僕關係，即中共全國人大副委員長李文忠所說的「忠誠不絕對，就是絕對不忠誠」。

如此，即便1個黨員幹部對完成黨的事業「心懷大志」，如果不把這種大志體現在對黨的最高領袖的絕對忠誠上，就可能犯了「7個有之」的大忌，包括思想上的自由主義、政治上的投機主義、組織上的宗派主義、工作上的本位主義、履責上的好人主義，就可能被視為是「心懷二志」的兩面人，就會被清除。

評論說，把絕對的忠誠作為衡量黨員幹部貪腐與否的標尺，自然難免產生「兩個仍然」的後果。分析人士指出，「兩個仍然」透露的是習近平反腐十餘年，承認以失敗告終。把黨員幹部對領袖的絕對忠誠作為衡量腐敗與否的重要標尺，而不是以習近平本人所說的「把權力關進籠子」來限制包括他本人在內的所有人的權力，最終只能導致逢迎拍馬，唯上是從，難以從制度上治理腐敗。

2017年，習近平在十九大政治報告中以壯士斷腕的決心表示：「集中削減腐敗存量，堅決遏制腐敗增量」，但8年後的今天，習近平一再強調「兩個仍然」，很難說反腐取得了成功，中共官場的腐敗反而變本加厲。習近平所指的「腐敗存量」，指的是十八大前他的前任胡錦濤和江澤民的遺留，但近年來官方文告公布的落馬官員，均被指為「十八大後不收手」。

最有說服力的是中共二十大召開3年多以來，落馬的中管幹部一年比一年多。《英國廣播公司》（BBC）分析了習近平掌權以來兩波反腐高潮，第一波高潮發生在2013年下半年至2016年上半年，持續3年，105人落馬；第二波高潮始於2023年上半年，截至2025年10月20日，154人落馬。第二波落馬人數是第一波的1.5倍，平均涉案金額是3.5倍。

總部在紐約的《北京之春》雜誌榮譽主編胡平認為，中共官場的腐敗變本加厲，不但人數更多，而且金額更大，大量的腐敗不是存量而是增量，主要都發生在十八大以後，很多落馬的高官是習近平親自提拔任命，這無異於宣告習近平反腐敗運動的失敗，再一次證明了現行體制是腐敗的溫床。

2025年，中紀委國家監委網站公布的落馬中管幹部65人，其中還有1個政治局委員何衛東。落馬高官幾乎全是習近平二十大實現第三任後親自提拔的親信，再說明了不僅腐敗存量沒有清除，增量有增無減。

中國問題專家鄧聿文在X發文分析：「落馬官員一年比一年多，恰恰說明這個體制一邊在反腐，一邊在製造腐敗，所以就導致人類史上的一種奇觀：腐敗生生不息，反腐永不停止。」

