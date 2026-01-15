日本警方破獲偽造萬人個資罪犯 疑與通緝中的中國犯罪集團有關

日本警方逮捕2位涉嫌製造偽造在留卡等非法生意、並假冒他人申請信用資訊的2位男子，有超過1萬筆個人資料遭外洩。示意圖。（圖擷取自@MEILINHAIWAI社群平台「X」）

日本警方調查指出，因涉及製造偽造在留卡等非法生意、並假冒他人申請信用資訊而遭逮捕的2位男子，疑似掌握了超過1萬3千人的個資。警視廳於今（15日）受訪時透露，這些人被懷疑濫用他人資訊，再三偽造個人編號卡（マイナンバーカード）與駕照，目前正在釐清案件的詳細經過。

《產經新聞》報導，警視廳國際犯罪對策課依偽造並行使有印公文書、詐欺未遂等罪名，再度逮捕居住於神奈川縣相模原市、無業的62歲鈴木啓修等2人。鈴木啓修目前已因詐欺未遂罪遭起訴。

請繼續往下閱讀...

國際犯罪對策課表示，在分析去年12月自相關地點查扣的電腦等設備時，發現其中存有 1萬3千人以上的姓名、任職公司等個人資訊。嫌犯疑似使用指甲銼刀等工具，將真正的 個人編號卡等證件上的資訊刮除後，再貼上他人個資進行護貝偽造。

警方研判，這2人至少從2023年6月左右起開始從事證件偽造。國際犯罪對策課認為，除本案嫌犯外，仍有其他協助偽造的共犯，需進一步調查，他們是否與曾以日本人名義非法取得信用卡遭查緝的中國籍犯罪集團有關聯。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法