烏干達15日總統大選狀況多 當局疑出奧步延誤投票所開放

烏干達選民15日在首都康培拉的1處投票所排隊等候投票。烏干達當天舉行總統大選，有個地區傳出因投票所出包而延後投票。（法新社）

烏干達總統大選15日投票，儘管高齡81歲的現任總統穆塞維尼（Yoweri Museveni）可望連任，但當局疑似仍出「奧步」打壓反對派，像是有投票所在開始投票後仍未開放，以及用於驗證選民身分的機器出包。反對派怒斥這是當局蓄意為之。

面對本名凱亞古蘭伊（Robert Kyagulanyi）的前流行歌手波畢威恩（Bobi Wine）的挑戰，已執政數十年的穆塞維尼憑藉全面控制國家機器與安全機構，可望繼續掌權。

根據人在現場的外媒記者的目擊與證實，15日在首都康培拉與附近城市金賈部分地區的投票情況一片混亂；由於用於驗證選民身分的生物識別機器出包以及投票箱沒有送到，許多地區在預定該開始投票的數小時後，仍沒法投票。康培拉貧民窟是反對派總統候選人波畢威恩的大票倉。

據信15日的投票亂象與當局在投票前夕斷網有關。儘管烏國當局曾再三承諾不會斷網，但最後還是以防止散播「假訊息」與「煽動暴力」為由於13日斷網。烏干達反對黨「國家團結平台」（National Unity Platform, NUP）秘書長魯本戈亞（David Lewis Rubongoya）說，他在康培拉繞了一圈，發現大多數地方都沒在投票，怒斥這一切都是當局蓄意搞出來的騙局。

相較之下，魯本戈亞說，康培拉的峰景（Summit View）軍營附近的投票所，倒是按計畫開始投票。法新社記者也看到，1處軍眷住宅旁的投票所準時開始投票。稍早，1名人在金賈市選舉觀察員說，目擊到有投票所延後開放，以及用於識別選民身分的設備故障。

總統發言人基倫達（Faruk Kirunda）坦承發生技術性問題，但稱並非所有投票所都出包；他並補充說，受影響地區的投票所已改為人工驗證身分，「民眾現在可以投票了」。

但在康培拉郊區的1處投票所，選務人員改以人工查驗身分，導致拖延4小時才開始投票。1名年輕女選民怒斥當局出「奧步」，想讓民眾覺得太累而放棄投票，藉此「竊取選舉」。

