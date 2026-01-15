NASA「Crew-11」任務醫療撤離 4太空人平安返航

美國航太總署（NASA）提供的影片截圖顯示，回收船隻正駛向在加州聖地牙哥附近海域降落的SpaceX Crew-11太空艙，準備撤離組員。（美聯社）

美國航太總署（NASA）美東時間15日凌晨宣布，執行「Crew-11」任務的4名太空人已搭乘SpaceX「龍飛船」太空艙，於3時41分（台灣時間下午4時41分）在加州聖地牙哥外海太平洋水域成功濺落，結束原定至2月中旬的任務。這次返航因其中一名組員突發嚴重健康問題，NASA決定啟動「受控醫療撤離」，這不僅是25年來首次，也是NASA史上首度因醫療因素提前終止國際太空站（ISS）任務。

本次返航的4名太空人分別為NASA的卡德曼（Zena Cardman）與芬克（Mike Fincke）、日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）的油井龜美也，以及俄羅斯航太局（Roscosmos）的普勒托諾夫（Oleg Platonov）。他們自去年8月升空以來，已在軌道上駐留167天，期間完成多項科學實驗，原計畫待下一梯隊接替後再返航，但因本月7日1名組員突發健康狀況，NASA於8日宣布提前返回，並取消原定隔日由卡德曼與芬克執行的太空漫步。

NASA表示，該名太空人目前狀況穩定，但由於診斷尚未明確且存在風險，地面醫療資源更為完備，因此決定盡速送回地球接受進一步檢查。基於隱私考量，當局未公開患者身分及病情。直播畫面顯示，4人出艙時狀態良好。任務指揮官卡德曼在登陸後表示：「回家的感覺真好。」

龍飛船於美東時間14日下午5時20分脫離ISS，歷經約9小時返程飛行後點燃推進器脫軌，並以降落傘緩降海面。SpaceX回收船隨即將太空艙吊上甲板，醫護人員第一時間協助太空人出艙。NASA指出，此次返回過程完全依循標準程序，無需額外調整。

目前ISS僅剩1名美國籍與2名俄羅斯籍太空人駐守，短期內無法執行太空漫步，包括緊急維修作業。NASA與SpaceX正評估是否提前發射原定2月中旬升空的新一批4人團隊，以恢復太空站的完整運作能力。

