為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    風箏節爆意外！印度2男騎車慘遭風箏線割喉亡

    2026/01/15 18:56 即時新聞／綜合報導
    風箏節是印度的傳統節慶，不過在今年風箏節期間，已經發生2起風箏線割喉意外。（擷取自法新社）

    風箏節是印度的傳統節慶，不過在今年風箏節期間，已經發生2起風箏線割喉意外。（擷取自法新社）

    風箏節是印度每年1月14日的傳統節慶，不過在今年風箏節期間，已經發生2起風箏線割喉意外，在最新的事故中，一名男騎士在騎車時意外撞上橫跨道路的風箏線，且正中頸部，導致他當場血流如注而不幸身亡。

    根據《每日郵報》報導，48歲的機車騎士霍薩馬尼（Sanjukumar Hosamani）行經印度比達爾區時，意外撞上橫跨道路且繃緊的風箏線，導致頸部遭割傷，大量失血倒臥在路旁。霍薩馬尼從機車上跌落後，仍勉強撥打電話聯絡女兒，但隨後即失去意識。當下有一名路過民眾嘗試替他止血，並緊急通報救護車，但救護人員抵達時，他已宣告不治。家屬事後也指控，救護單位的緊急救援反應過於緩慢，才會導致憾事發生。

    另一起死亡事件發生在印多爾市。45歲的磁磚承包商達卡德（Raghuveer Dhakad）在下班回家途中遭風箏線割傷喉部，緊急送醫後仍傷重不治。警方指出，造成致命傷害的風箏線是已遭禁用的尼龍材質風箏線，也讓社會重新檢討風箏線的危險。

    每年的1月14日是印度傳統節日「風箏節」，是印度人民慶祝豐收的一個節日。每年到了這一天，會看到家家戶戶的屋頂上都站滿了人潮放風箏，天空五顏六色、密密麻麻的，到處都是風箏在飄揚，印度人藉由放風箏來表達慶祝之意。

    不過，「鬥箏」是風箏節上常會出現的娛樂，為了增加線的強韌以及鋒利度，進而將他人的風箏割斷，人們會使用「Manja線」。Manja線是一種塗上玻璃纖維的危險線材，2016年因一名兒童被意外纏繞頸部死亡後就被政府禁止使用。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播