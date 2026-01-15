風箏節爆意外！印度2男騎車慘遭風箏線割喉亡

風箏節是印度的傳統節慶，不過在今年風箏節期間，已經發生2起風箏線割喉意外。（擷取自法新社）

風箏節是印度每年1月14日的傳統節慶，不過在今年風箏節期間，已經發生2起風箏線割喉意外，在最新的事故中，一名男騎士在騎車時意外撞上橫跨道路的風箏線，且正中頸部，導致他當場血流如注而不幸身亡。

根據《每日郵報》報導，48歲的機車騎士霍薩馬尼（Sanjukumar Hosamani）行經印度比達爾區時，意外撞上橫跨道路且繃緊的風箏線，導致頸部遭割傷，大量失血倒臥在路旁。霍薩馬尼從機車上跌落後，仍勉強撥打電話聯絡女兒，但隨後即失去意識。當下有一名路過民眾嘗試替他止血，並緊急通報救護車，但救護人員抵達時，他已宣告不治。家屬事後也指控，救護單位的緊急救援反應過於緩慢，才會導致憾事發生。

請繼續往下閱讀...

另一起死亡事件發生在印多爾市。45歲的磁磚承包商達卡德（Raghuveer Dhakad）在下班回家途中遭風箏線割傷喉部，緊急送醫後仍傷重不治。警方指出，造成致命傷害的風箏線是已遭禁用的尼龍材質風箏線，也讓社會重新檢討風箏線的危險。

每年的1月14日是印度傳統節日「風箏節」，是印度人民慶祝豐收的一個節日。每年到了這一天，會看到家家戶戶的屋頂上都站滿了人潮放風箏，天空五顏六色、密密麻麻的，到處都是風箏在飄揚，印度人藉由放風箏來表達慶祝之意。

不過，「鬥箏」是風箏節上常會出現的娛樂，為了增加線的強韌以及鋒利度，進而將他人的風箏割斷，人們會使用「Manja線」。Manja線是一種塗上玻璃纖維的危險線材，2016年因一名兒童被意外纏繞頸部死亡後就被政府禁止使用。

#Karnataka: A 48-year-old motorcyclist died after a kite string slashed his throat while riding near Talamadagi Bridge. The victim, Sanjukumar Hosamani, collapsed from his bike after heavy bleeding and managed to call his daughter before losing consciousness.

Locals said an… pic.twitter.com/npmistNgm8 — The Pioneer （@TheDailyPioneer） January 14, 2026

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法